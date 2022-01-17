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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    Haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik. Birbirinden güzel kitaplar okurlarını bekliyor.
    • Özel İçerik
    • 17.01.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:26
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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz okurlar için hazırladık. Her kitapseverin keyifle okuyabileceği yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar.

    İyi okumalar ve iyi haftalar dileriz...

    Ezbere Yaşayanlar - Vazgeçemediğimiz Alışkanlıklarımızın Kökenleri

    Haftanın yeni çıkan kitapları #1

    İşte Ezbere Yaşayanlar, bir türlü vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızın tarihi arka planıyla birlikte antropolojik, sosyolojik ve psikolojik kökenlerini irdeliyor

    Sayfa: 400

    Azrail Koşuyor

    Haftanın yeni çıkan kitapları #2

    Stephan King'in çok satan romanı...

    Sayfa: 280

    Psikolojik İşkence Teknikleri

    Haftanın yeni çıkan kitapları #3

    Psikolojik İşkence Teknikleri; iş, aşk, aile ve arkadaşlık ilişkilerinizde size rehber olacak.

    Sayfa: 216

    Hiç Babam Kalmadı

    Haftanın yeni çıkan kitapları #4

    İyi bir kitap, hem kendi iç dünyamıza hem de başka dünyalara kesilmiş eskimeyen bir seyahat bileti gibidir.

    Sayfa: 120

    Cumhuriyet Dönemi Hükümetlerinin Kültür Politikalarında Müziğin Yeri ve Önemi 1938 - 1980

    Haftanın yeni çıkan kitapları #5

    Bu kitapta da 1938’den başlayarak 1980’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kültür politikaları içerisinde müziğin işlevi ve siyasi perspektiften müziğe atfedilen önem ele alınmıştır.

    Sayfa: 308

    Gülüşen Harfler - Haydar Ergülen Şiiri

    Haftanın yeni çıkan kitapları #6

    Akademisyen şair Emel Koşar, Gülüşen Harfler-Haydar Ergülen Şiiri’nde Haydar Ergülen’in şiirlerini harfleri temel alarak inceleyip şairin beslendiği kaynakları ortaya koymaktadır.

    Sayfa: 70

    Şiirin Nabzı - Modern Türk Şiiri Üzerine Yazılar

    Haftanın yeni çıkan kitapları #7

    Şiirin Nabzı-Modern Türk Şiiri Üzerine Yazılar, akademisyen şair Emel Koşar’ın 2008-2019 arasında akademik/popüler dergilerde yayınladığı makalelerden ve sempozyumlarda sunduğu bildirilerden bir seçme niteliği taşıyor.

    Sayfa: 254

    Düşüş

    Haftanın yeni çıkan kitapları #8

    Yazar Seda Ünsar'ın sevilen kitabı..

    Sayfa: 464

    Kelebek Evi

    Haftanın yeni çıkan kitapları #9

    Uluslararası çok satan yazar Katrine Engberg, 25 farklı dile çevrilen romanı Kiracı’dan sonra Kopenhag serisine Kelebek Evi ile devam ediyor.

    Sayfa: 344

    Kıvılcımdan Aleve

    Haftanın yeni çıkan kitapları #10

    Tarih severler için..

    Sayfa: 110


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