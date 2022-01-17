- Haberler
- Kitap Haberleri
- Haftanın yeni çıkan kitapları
Haftanın yeni çıkan kitapları
- Özel İçerik
- 17.01.2022 - 09:53
- Güncelleme : 17.01.2022 - 10:26
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz okurlar için hazırladık. Her kitapseverin keyifle okuyabileceği yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar.
İyi okumalar ve iyi haftalar dileriz...
Ezbere Yaşayanlar - Vazgeçemediğimiz Alışkanlıklarımızın Kökenleri
İşte Ezbere Yaşayanlar, bir türlü vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızın tarihi arka planıyla birlikte antropolojik, sosyolojik ve psikolojik kökenlerini irdeliyor
Sayfa: 400
Azrail Koşuyor
Stephan King'in çok satan romanı...
Sayfa: 280
Psikolojik İşkence Teknikleri
Psikolojik İşkence Teknikleri; iş, aşk, aile ve arkadaşlık ilişkilerinizde size rehber olacak.
Sayfa: 216
Hiç Babam Kalmadı
İyi bir kitap, hem kendi iç dünyamıza hem de başka dünyalara kesilmiş eskimeyen bir seyahat bileti gibidir.
Sayfa: 120
Cumhuriyet Dönemi Hükümetlerinin Kültür Politikalarında Müziğin Yeri ve Önemi 1938 - 1980
Bu kitapta da 1938’den başlayarak 1980’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kültür politikaları içerisinde müziğin işlevi ve siyasi perspektiften müziğe atfedilen önem ele alınmıştır.
Sayfa: 308
Gülüşen Harfler - Haydar Ergülen Şiiri
Akademisyen şair Emel Koşar, Gülüşen Harfler-Haydar Ergülen Şiiri’nde Haydar Ergülen’in şiirlerini harfleri temel alarak inceleyip şairin beslendiği kaynakları ortaya koymaktadır.
Sayfa: 70
Şiirin Nabzı - Modern Türk Şiiri Üzerine Yazılar
Şiirin Nabzı-Modern Türk Şiiri Üzerine Yazılar, akademisyen şair Emel Koşar’ın 2008-2019 arasında akademik/popüler dergilerde yayınladığı makalelerden ve sempozyumlarda sunduğu bildirilerden bir seçme niteliği taşıyor.
Sayfa: 254
Düşüş
Yazar Seda Ünsar'ın sevilen kitabı..
Sayfa: 464
Kelebek Evi
Uluslararası çok satan yazar Katrine Engberg, 25 farklı dile çevrilen romanı Kiracı’dan sonra Kopenhag serisine Kelebek Evi ile devam ediyor.
Sayfa: 344
Kıvılcımdan Aleve
Tarih severler için..
Sayfa: 110