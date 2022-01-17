Haftanın yeni çıkan kitapları

Haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik. Birbirinden güzel kitaplar okurlarını bekliyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz okurlar için hazırladık. Her kitapseverin keyifle okuyabileceği yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar.

İyi okumalar ve iyi haftalar dileriz...

Ezbere Yaşayanlar - Vazgeçemediğimiz Alışkanlıklarımızın Kökenleri

İşte Ezbere Yaşayanlar, bir türlü vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızın tarihi arka planıyla birlikte antropolojik, sosyolojik ve psikolojik kökenlerini irdeliyor

Sayfa: 400

Azrail Koşuyor

Stephan King'in çok satan romanı...

Sayfa: 280

Psikolojik İşkence Teknikleri





Psikolojik İşkence Teknikleri; iş, aşk, aile ve arkadaşlık ilişkilerinizde size rehber olacak.

Sayfa: 216

Hiç Babam Kalmadı

İyi bir kitap, hem kendi iç dünyamıza hem de başka dünyalara kesilmiş eskimeyen bir seyahat bileti gibidir.

Sayfa: 120

Cumhuriyet Dönemi Hükümetlerinin Kültür Politikalarında Müziğin Yeri ve Önemi 1938 - 1980

Bu kitapta da 1938’den başlayarak 1980’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kültür politikaları içerisinde müziğin işlevi ve siyasi perspektiften müziğe atfedilen önem ele alınmıştır.

Sayfa: 308

Gülüşen Harfler - Haydar Ergülen Şiiri

Akademisyen şair Emel Koşar, Gülüşen Harfler-Haydar Ergülen Şiiri’nde Haydar Ergülen’in şiirlerini harfleri temel alarak inceleyip şairin beslendiği kaynakları ortaya koymaktadır.

Sayfa: 70

Şiirin Nabzı - Modern Türk Şiiri Üzerine Yazılar

Şiirin Nabzı-Modern Türk Şiiri Üzerine Yazılar, akademisyen şair Emel Koşar’ın 2008-2019 arasında akademik/popüler dergilerde yayınladığı makalelerden ve sempozyumlarda sunduğu bildirilerden bir seçme niteliği taşıyor.

Sayfa: 254

Düşüş

Yazar Seda Ünsar'ın sevilen kitabı..

Sayfa: 464

Kelebek Evi

Uluslararası çok satan yazar Katrine Engberg, 25 farklı dile çevrilen romanı Kiracı’dan sonra Kopenhag serisine Kelebek Evi ile devam ediyor.

Sayfa: 344

Kıvılcımdan Aleve

Tarih severler için..

Sayfa: 110