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    Sandro Veronesi'nin Strega Ödülü'ne değer görülen romanı: Sinekkuşu

    İtalyan yazar Sandro Veronesi'nin 2020'de Strega Ödülü'ne değer görülen romanı Sinekkuşu, akıcı dili ve kurgusuyla öne çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 09:43
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    Sandro Veronesi'nin Strega Ödülü'ne değer görülen romanı: Sinekkuşu

    Sandro Veronesi'nin 2020'de Strega Ödülü'ne değer görülen romanı Sinekkuşu 1960'ların sonundan başlayıp 2030'lara uzanan bir zaman diliminde, Marco Carrera'nın ve ailesinin üç kuşağını kapsayan hikâyesini ilişkiler, bağlar, kopuşlar ve kayıplar üzerinden anlatıyor.

    Marco'nun yaşam yolu tuhaf eşzamanlılıkların yanı sıra ağır kayıplar ve trajedilerle yüklüdür: intihar eden bir kız kardeş, başka bir ülkeye göç eden ve yıllarca suskunluğa gömülen bir erkek kardeş, mutsuz bir evlilik, asla kavuşulmayan, mektuplarla sürdürülen platonik bir gençlik aşkı ve Marco'yu derinden etkileyen bir kayıp.

    Sandro Veronesi nin Strega Ödülü ne değer görülen romanı: Sinekkuşu #1

    Sayfa: 304

    Sürükleyici dil

    Veronesi, yaşamın keskin virajlarında etrafındaki her şey değişime uğrarken özel bir çabadan ziyade doğası gereği -tıpkı bir sinekkuşu gibi- sabitliğini koruyan Marco'nun yaşam yazgısını sürükleyici bir dille öykülüyor.


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