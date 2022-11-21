Yeni çıkan kitaplar

Kitap raflarındaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan siz okurlar için seçtiklerimiz...

Yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor ve biz de okumaya devam ediyoruz. Raflardaki yerini alan yeni kitaplardan bu hafta...

İyi okumalar dileriz...

2023 Karar

2023'te neler olacak...

Sayfa: 448

Durdurulamayan İnsanlık

Afrika savanlarından Grönland buzullarına kadar tüm dünyaya biz insanlar hükmediyoruz. Peki bu büyük ve gizemli gücü nasıl elde ettik? Durdurulamayan İnsanlık hayaletlerden ruhlara, hükümetlerden şirketlere, tuhaf ve gizemli şeyler hakkında hikâyeler yazmak için bu gücü nasıl kullandığımızı anlatıyor.

Sayfa: 176

Kırmızı Pelerin

Açık kapıdan kırmızı pelerinli bir kız giriyor içeri. Bir filmden, bir masaldan kopup gelivermiş gibi hali var. Sabah ezanı okunurken, gün daha tam doğmamış, etraf henüz tam aydınlanmamışken insanın içine bir ürperti gelir ya, ona benzer bir duygu içimi yalayıp geçiyor. Hayalet gibi…

Sayfa: 424

Ethereum'un İnşası: Hisse İspatı

Vitalik Buterin çağımızın dijital devrimcisi, Ethereum’un kurucusu. Zamanımızın en etkili kripto kişiliği. Ethereum’un İnşası’nda bizlere yönetişimden oylama sistemlerine, dijital kimlikten kripto şehirlere ve oradan da dünya bilgisayarına kadar uzanan büyük bir Ethereum öyküsü anlatıyor. Blokzincir evreninin geleceğine yapılmış büyüleyici ve gerçekçi bir yolculuğa çıkarıyor bizleri.

Sayfa: 368

Surname





Nefes nefese bir Osmanlı mâcerası…İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

Sayfa: 408

Yarının Dünyası





Dünyaca ünlü biliminsanı ve çok satan yazar Martin Rees’ten insanlığın ve bilimin geleceğine kışkırtıcı ve ilham verici bir bakış.

Sayfa: 184

Kral Şakir 12 - Dikkat Kaygan Zemin!

Merhaba arkadaşlar ben Şakir! Herkesin bildiği nam-ı diğer Kral Şakir!

Bizim ailenin ve mahallenin her gününün ayrı bir macerayla geçtiğini artık hepimiz biliyoruz.

Havaların soğumaya başladığı günlere giriş yaparken içinizi ısıtacak eğlenceli hikâyelerle karşınızdayız. Bakalım Necati Ağabey ve muhtişim dedektiflik ekibi kaybolan altın kupayı bulabilecek mi?

O zaman hazırsanız, başlayalım.

Sayfa: 224

Savaşa Çağrılmadığım Günler - Toplu Şiirler

Şiir tutkunları için...

Sayfa: 214

Para Ağacı





Şermin Yaşar, yeni kitabında son yılların en çok konuşulan gündemlerinden kolay yoldan para kazanmayı masaya yatırırken emeğin, üretmenin, çabanın ve dostluğun altını çiziyor.

Sayfa: 152



