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    Yeni çıkan kitaplar

    Kitap raflarındaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan siz okurlar için seçtiklerimiz...
    • Özel İçerik
    • 21.11.2022 - 08:49
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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor ve biz de okumaya devam ediyoruz. Raflardaki yerini alan yeni kitaplardan bu hafta...

    İyi okumalar dileriz...

    2023 Karar

    Yeni çıkan kitaplar #1

    2023'te neler olacak...

    Sayfa: 448

    Durdurulamayan İnsanlık

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Afrika savanlarından Grönland buzullarına kadar tüm dünyaya biz insanlar hükmediyoruz. Peki bu büyük ve gizemli gücü nasıl elde ettik? Durdurulamayan İnsanlık hayaletlerden ruhlara, hükümetlerden şirketlere, tuhaf ve gizemli şeyler hakkında hikâyeler yazmak için bu gücü nasıl kullandığımızı anlatıyor.

    Sayfa: 176

    Kırmızı Pelerin

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Açık kapıdan kırmızı pelerinli bir kız giriyor içeri. Bir filmden, bir masaldan kopup gelivermiş gibi hali var. Sabah ezanı okunurken, gün daha tam doğmamış, etraf henüz tam aydınlanmamışken insanın içine bir ürperti gelir ya, ona benzer bir duygu içimi yalayıp geçiyor. Hayalet gibi…

    Sayfa: 424

    Ethereum'un İnşası: Hisse İspatı

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Vitalik Buterin çağımızın dijital devrimcisi, Ethereum’un kurucusu. Zamanımızın en etkili kripto kişiliği.  Ethereum’un İnşası’nda bizlere yönetişimden oylama sistemlerine, dijital kimlikten kripto şehirlere ve oradan da dünya bilgisayarına kadar uzanan büyük bir Ethereum öyküsü anlatıyor. Blokzincir evreninin geleceğine yapılmış büyüleyici ve gerçekçi bir yolculuğa çıkarıyor bizleri.

    Sayfa: 368

    Surname

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Nefes nefese bir Osmanlı mâcerası…İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

    Sayfa: 408

    Yarının Dünyası

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Dünyaca ünlü biliminsanı ve çok satan yazar Martin Rees’ten insanlığın ve bilimin geleceğine kışkırtıcı ve ilham verici bir bakış.

    Sayfa: 184

    Kral Şakir 12 - Dikkat Kaygan Zemin!

    Yeni çıkan kitaplar #7

    Merhaba arkadaşlar ben Şakir! Herkesin bildiği nam-ı diğer Kral Şakir!

    Bizim ailenin ve mahallenin her gününün ayrı bir macerayla geçtiğini artık hepimiz biliyoruz.

    Havaların soğumaya başladığı günlere giriş yaparken içinizi ısıtacak eğlenceli hikâyelerle karşınızdayız. Bakalım Necati Ağabey ve muhtişim dedektiflik ekibi kaybolan altın kupayı bulabilecek mi?

    O zaman hazırsanız, başlayalım.

    Sayfa: 224

    Savaşa Çağrılmadığım Günler - Toplu Şiirler

    Yeni çıkan kitaplar #8

    Şiir tutkunları için...

    Sayfa: 214

    Para Ağacı

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Şermin Yaşar, yeni kitabında son yılların en çok konuşulan gündemlerinden kolay yoldan para kazanmayı masaya yatırırken emeğin, üretmenin, çabanın ve dostluğun altını çiziyor.

    Sayfa: 152



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