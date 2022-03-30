Petrol
109.78
1.92%
Euro
16.35
0.99%
Dolar
14.68
0.73%
Altın
906.29
0.77%
Borsa
2231
1.10%
Bitcoin
693.973
-1.56%
BTXN Coin
38.00
-5.37%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    6 kütüphane 53 bin okuru ağırladı

    Küçükçemece'de altı kütüphane 53 bin okuru ağırladı. Okurlar burada hem kitap okuyor hem de ders çalışıyor.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 13:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    6 kütüphane 53 bin okuru ağırladı

    Halkalı Çamlık’ta konuşlandırılan Millet Kütüphanesi’nde 18 bin adetlik derleme kitap, Sefaköy Yusuf Ahıskalı Kütüphanesi’nde 7 bin kitap, Kemalpaşa Semt Konağı Kütüphanesi’nde 8 bin kitap, Kuşlu Çocuk Kütüphanesi’nde 10 bin kitap, Halide Edip Adıvar Kütüphanesi’nde 12 bin kitap ve Gezici Kütüphanede bulunan sayısız eser ile vatandaşların bilgiye erişimi kolaylaştırılıyor.

    İLÇEDEKİ İLK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ KUŞLU KÜTÜPHANE

    Çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığının kazandırılması ve kitap sevgisinin aşılanmasını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan Kuşlu Çocuk Kütüphanesi’nde, 0-12 yaş aralığındaki çocuklar için seçilmiş 10 bin kitap bulunuyor. Aynı zamanda kütüphane, Türk Edebiyatı’ndan Dünya Klasikleri’ne kadar çeşitli kitaplarla ilçede yer alan ilk çocuk kütüphanesi olma özelliği taşıyor.

    Çocuklar için özel olarak tasarlanmış Kuşlu Çocuk Kütüphanesi ağaçların ortasında, doğayla iç içe bir ortam sunmasının yanı sıra çocuklar, düzenlenen eğitici ve öğretici etkinliklerle eğlenerek stres atıyor.

    6 kütüphane 53 bin okuru ağırladı #1

    "ÇEKMECEMDE KİTAP VAR"

    Kadınların kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitaplara ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan "Çekmecemde Kitap Var" kampanyası ile geçen yıl nisan ayında Füruzan’ın ‘Benim Sinemalarım’ adlı kitabı 500 ev kadınına dağıtıldı. Ayrıca bu kampanya kapsamında kadınları ayda bir kez kadın yazarlarla buluşturmak ve 2 bin ev kadınına ulaşabilmek hedefleniyor.

    GEZİCİ KÜTÜPHANE 5 AYDA 4 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI

    Kitaba ulaşamayan tek bir kişi kalmasın diye hayata geçirilen Gezici Kütüphaneyle de kütüphanelere erişim zorluğu yaşayan yetişkin ve çocuklar, ilçenin farklı noktalarında kitaplara kavuşturuluyor. Gezici Kütüphane pandemi koşullarına rağmen ilçedeki okullara giderek 5 ayda 4 bin öğrenciye ulaştı.


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Zehra Güneş'in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! 'Fenasın başa belasın be kadın'
    Medya

    Zehra Güneş'in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! 'Fenasın başa belasın be kadın'

    Zirve, dünyanın gündeminde: Türkiye'ye güveniyorlar
    Dünya

    Zirve, dünyanın gündeminde: Türkiye'ye güveniyorlar

    Görüş Bildir