6 kütüphane 53 bin okuru ağırladı

Küçükçemece'de altı kütüphane 53 bin okuru ağırladı. Okurlar burada hem kitap okuyor hem de ders çalışıyor.

Halkalı Çamlık’ta konuşlandırılan Millet Kütüphanesi’nde 18 bin adetlik derleme kitap, Sefaköy Yusuf Ahıskalı Kütüphanesi’nde 7 bin kitap, Kemalpaşa Semt Konağı Kütüphanesi’nde 8 bin kitap, Kuşlu Çocuk Kütüphanesi’nde 10 bin kitap, Halide Edip Adıvar Kütüphanesi’nde 12 bin kitap ve Gezici Kütüphanede bulunan sayısız eser ile vatandaşların bilgiye erişimi kolaylaştırılıyor.

İLÇEDEKİ İLK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ KUŞLU KÜTÜPHANE

Çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığının kazandırılması ve kitap sevgisinin aşılanmasını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan Kuşlu Çocuk Kütüphanesi’nde, 0-12 yaş aralığındaki çocuklar için seçilmiş 10 bin kitap bulunuyor. Aynı zamanda kütüphane, Türk Edebiyatı’ndan Dünya Klasikleri’ne kadar çeşitli kitaplarla ilçede yer alan ilk çocuk kütüphanesi olma özelliği taşıyor.

Çocuklar için özel olarak tasarlanmış Kuşlu Çocuk Kütüphanesi ağaçların ortasında, doğayla iç içe bir ortam sunmasının yanı sıra çocuklar, düzenlenen eğitici ve öğretici etkinliklerle eğlenerek stres atıyor.

"ÇEKMECEMDE KİTAP VAR"

Kadınların kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitaplara ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan "Çekmecemde Kitap Var" kampanyası ile geçen yıl nisan ayında Füruzan’ın ‘Benim Sinemalarım’ adlı kitabı 500 ev kadınına dağıtıldı. Ayrıca bu kampanya kapsamında kadınları ayda bir kez kadın yazarlarla buluşturmak ve 2 bin ev kadınına ulaşabilmek hedefleniyor.

GEZİCİ KÜTÜPHANE 5 AYDA 4 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Kitaba ulaşamayan tek bir kişi kalmasın diye hayata geçirilen Gezici Kütüphaneyle de kütüphanelere erişim zorluğu yaşayan yetişkin ve çocuklar, ilçenin farklı noktalarında kitaplara kavuşturuluyor. Gezici Kütüphane pandemi koşullarına rağmen ilçedeki okullara giderek 5 ayda 4 bin öğrenciye ulaştı.