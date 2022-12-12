Raflarda yerini alan yeni kitaplar

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan sizler için seçtiklerimiz...

Aralık ayının ikinci haftasındayız ve yeni kitaplar da yayınlanmaya devam ediyor. Raflardaki yerini alan ve okurlarını bekleyen yeni kitaplardan siz okurlar için bir liste hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

İskenderiyeli Philo Judaeus -Tanrı'nın Bilgisine Ulaşmak Mutluluğun Kendisidir

Antikçağın önemli filozoflarından İskenderiyeli Philo, Pythagoras ve Platon’un felsefesini mistik ruhunda bir araya getirmiştir. İskenderiye’de “yüzyılın üstadı” ilan edilerek kendisinden sonraki felsefi ekollere ilham kaynağı olmuştur. Yunan felsefesiyle Musa dinini uzlaştırdığı anlayıştan doğan felsefesi, modern çağa kadar sürmüş ve skolastik düşünceye öncülük etmiştir. Philo için felsefe, yetkin bir bilimdir. Felsefe yapmak, Tanrı’ya ve Tanrı’nın hayaline hasret duymak demektir.

Sayfa: 104

Hayat Baştan Sona Kıssadır

Bu kitap yazarak hayata tutunmaya çalışan bir adamın hikâyesi değildir, çareyi yazmakta bulan İranlı bir entelektüelin kendiyle ve değişen dünyayla mücadelesidir.

Sayfa: 168

Büyük Yolun Küçük Yolcusu





Bu kitap, çocuklarınızla beraber okuyabileceğiniz resimli kişisel gelişim kitabıdır.

Sayfa: 120

Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü 2023

2023 Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü’nde Küresel Amaçlar kapsamında hem bedeninizi hem de gezegeni besleyecek önerilere yer verdik.

Sayfa: 240

Sözler de Kırılır

İşte elinizde tuttuğunuz bu kitap bir mucizeler eseridir...

Sayfa: 136

Mit Efsanesi

MİT Efsanesi, yalnızca Türk istihbaratının derin mazisinin değil, aynı zamanda istihbarat ve devlet olgularının tarihinin de kitabı…

Sayfa: 464

Fötr Şapkalı Şıh - Cumhuriyet Sekülerleşmesi ve Taşra

Bir araştırma-incelem kitabı...

Sayfa: 240

Lisey'in Hikayesi

Kokru edebiyatının usta isminden yeni roman...

Sayfa: 500



