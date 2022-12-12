- Haberler
- Kitap Haberleri
- Raflarda yerini alan yeni kitaplar
Raflarda yerini alan yeni kitaplar
- Özel İçerik
- 12.12.2022 - 13:49
- Güncelleme : 12.12.2022 - 14:19
Aralık ayının ikinci haftasındayız ve yeni kitaplar da yayınlanmaya devam ediyor. Raflardaki yerini alan ve okurlarını bekleyen yeni kitaplardan siz okurlar için bir liste hazırladık.
İyi okumalar dileriz...
İskenderiyeli Philo Judaeus -Tanrı'nın Bilgisine Ulaşmak Mutluluğun Kendisidir
Antikçağın önemli filozoflarından İskenderiyeli Philo, Pythagoras ve Platon’un felsefesini mistik ruhunda bir araya getirmiştir. İskenderiye’de “yüzyılın üstadı” ilan edilerek kendisinden sonraki felsefi ekollere ilham kaynağı olmuştur. Yunan felsefesiyle Musa dinini uzlaştırdığı anlayıştan doğan felsefesi, modern çağa kadar sürmüş ve skolastik düşünceye öncülük etmiştir. Philo için felsefe, yetkin bir bilimdir. Felsefe yapmak, Tanrı’ya ve Tanrı’nın hayaline hasret duymak demektir.
Sayfa: 104
Hayat Baştan Sona Kıssadır
Bu kitap yazarak hayata tutunmaya çalışan bir adamın hikâyesi değildir, çareyi yazmakta bulan İranlı bir entelektüelin kendiyle ve değişen dünyayla mücadelesidir.
Sayfa: 168
Büyük Yolun Küçük Yolcusu
Bu kitap, çocuklarınızla beraber okuyabileceğiniz resimli kişisel gelişim kitabıdır.
Sayfa: 120
Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü 2023
2023 Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü’nde Küresel Amaçlar kapsamında hem bedeninizi hem de gezegeni besleyecek önerilere yer verdik.
Sayfa: 240
Sözler de Kırılır
İşte elinizde tuttuğunuz bu kitap bir mucizeler eseridir...
Sayfa: 136
Mit Efsanesi
MİT Efsanesi, yalnızca Türk istihbaratının derin mazisinin değil, aynı zamanda istihbarat ve devlet olgularının tarihinin de kitabı…
Sayfa: 464
Fötr Şapkalı Şıh - Cumhuriyet Sekülerleşmesi ve Taşra
Bir araştırma-incelem kitabı...
Sayfa: 240
Lisey'in Hikayesi
Kokru edebiyatının usta isminden yeni roman...
Sayfa: 500