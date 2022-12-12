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    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan sizler için seçtiklerimiz...
    • Özel İçerik
    • 12.12.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 14:19
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    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Aralık ayının ikinci haftasındayız ve yeni kitaplar da yayınlanmaya devam ediyor. Raflardaki yerini alan ve okurlarını bekleyen yeni kitaplardan siz okurlar için bir liste hazırladık.

    İyi okumalar dileriz...

    İskenderiyeli Philo Judaeus -Tanrı'nın Bilgisine Ulaşmak Mutluluğun Kendisidir

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #1

    Antikçağın önemli filozoflarından İskenderiyeli Philo, Pythagoras ve Platon’un felsefesini mistik ruhunda bir araya getirmiştir. İskenderiye’de “yüzyılın üstadı” ilan edilerek kendisinden sonraki felsefi ekollere ilham kaynağı olmuştur. Yunan felsefesiyle Musa dinini uzlaştırdığı anlayıştan doğan felsefesi, modern çağa kadar sürmüş ve skolastik düşünceye öncülük etmiştir. Philo için felsefe, yetkin bir bilimdir. Felsefe yapmak, Tanrı’ya ve Tanrı’nın hayaline hasret duymak demektir.

    Sayfa: 104

    Hayat Baştan Sona Kıssadır

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #2

    Bu kitap yazarak hayata tutunmaya çalışan bir adamın hikâyesi değildir, çareyi yazmakta bulan İranlı bir entelektüelin kendiyle ve değişen dünyayla mücadelesidir.

    Sayfa: 168

    Büyük Yolun Küçük Yolcusu

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #3


    Bu kitap, çocuklarınızla beraber okuyabileceğiniz resimli kişisel gelişim kitabıdır.

    Sayfa: 120

    Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü 2023

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #4

    2023 Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü’nde Küresel Amaçlar kapsamında hem bedeninizi hem de gezegeni besleyecek önerilere yer verdik.

    Sayfa: 240

    Sözler de Kırılır

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #5

    İşte elinizde tuttuğunuz bu kitap bir mucizeler eseridir...

    Sayfa: 136

    Mit Efsanesi

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #6

    MİT Efsanesi, yalnızca Türk istihbaratının derin mazisinin değil, aynı zamanda istihbarat ve devlet olgularının tarihinin de kitabı…

    Sayfa: 464

    Fötr Şapkalı Şıh - Cumhuriyet Sekülerleşmesi ve Taşra

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #7

    Bir araştırma-incelem kitabı...

    Sayfa: 240

    Lisey'in Hikayesi

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #8

    Kokru edebiyatının usta isminden yeni roman...

    Sayfa: 500



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