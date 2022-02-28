Yeni çıkan kitaplar

Bu hafta yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitapları her hafta olduğu gibi sizler için hazırladık.

Yeni kitaplar yyaınlanmaya devam ediyor. Kitapseverler tarafından sevileceğini umduğumuz kitapları sizler için hazıkladık.

İyi okumalar dileriz...

İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?

İlber Ortaylı bu kitapta kişinin hayattaki gayesini nasıl belirleyeceğini, hedefini nasıl koyacağını, geleceğini nasıl planlayacağını, potansiyelini nasıl değerlendireceğini yüzyılların içinde dolaşarak, tarihin büyük düşünürlerinin binlerce yıla meydan okuyan görüşlerini de yanımıza katarak izah ediyor. Kendimize her gün sorduğumuz ve cevap bulmakta zorlandığımız soruları kendi deneyimleri ve engin bilgisi ışığında yanıtlıyor.

Sayfa: 288

Bodrum Katı - Tünelden Önceki Beyaz Ev

Ürpertici gizemlerle dolu Tünelden Önceki Beyaz Ev’e başka bir gözle bakmaya hazır mısınız?

Sayfa: 304

Çöldeki Bozkurt





Çöldeki Bozkurt, yaşamak için ölmenin gerekli olduğunu bilen ruhların; Mustafa Kemal’in romanı.

Sayfa: 272

Türk Ordusunda Alman Ruhu

1908 Jön Türk Devrimi ile 1938 yılında Atatürk’ün ölümü arasındaki 30 yıllık zaman diliminde Alman ve Osmanlı/Türk ordusu arasındaki askeri bilgi aktarımına odaklanan bu çalışma, arşiv, yayınlanmış kaynaklar ve anılar aracılığıyla sürecin analizini yapmakta ve aynı zamanda bu bilgi alışverişinin iki ülkenin orduları ve Türk sivil toplumu üzerindeki etkisine dair kanıtlar sunmaktadır. Gerçekten de iki ülkedeki subaylar küçük ama ülkelerinin gelişimi üzerinde etkili olmuş birer toplumsal gruptu.

Sayfa: 448

Griden Beyaza - Başarmak İsteyen Bütün Öğrencilere

Yolunuza çiçekler serileceğini vadetmiyorum aksine yol tuzaklarla dolu... Ama merak etmeyin, yolculuğunuzun rotasını doğru bir şekilde tespit edebilmeniz için bu kitap size rehberlik edecek. Hayallerinize ulaşma yolunda ihtiyaç duyduğunuz içeriği -motivasyon, hedef belirleme, planlama, verimli çalışma, irade ve zaman yönetimi konularını- bu kitapta bulabileceksiniz.

Sayfa: 144

Hayatı Sessize Alma Vakti

Yol Senin İçinde ve Pes Etme Mucizeler Yolda adlı çok satan kişisel gelişim kitaplarının yazarı Kinsun, bu kez sessizliğin yaratıcı gücüyle buluşturuyor okurunu.

Sayfa: 208

Üç 21 Kuralı Şifa Ritüelleri

Kanku Badi - Yansıma





Kanku Badi, sizi fantastik bir dünyayı keşfetmeye davet ediyor.

Sayfa: 632

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