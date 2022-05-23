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    Yeni çıkan kitaplar

    Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplardan hazırladığımız özel seçki...
    • Özel İçerik
    • 23.05.2022 - 09:47
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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni bir hafatya daha başlıyoruz, hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyoruz. He rhafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz kitapseverler için hazırladık.

    İyi okumalar diliyoruz..

    Harry Potter ve Felsefe Taşı

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Macera severler için...

    Sayfa: 300

    Bozkır

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Güzel bir roman okumak isteyenlere...

    Sayfa: 384

    Violet Veil'in Gizemi - Ölümcül Dava

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Sayfa: 272

    Zaman Kaybolmaz

    Yeni çıkan kitaplar #4

    İlber Ortaylı'dan kendi hayat hikayesi...

    Sayfa: 592

    Muhabbetnağme

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Sevilen yazardan, sevilen bir kitap...

    Sayfa: 224


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