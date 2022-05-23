Yeni çıkan kitaplar

Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplardan hazırladığımız özel seçki...

Yeni bir hafatya daha başlıyoruz, hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyoruz. He rhafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz kitapseverler için hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz..

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Macera severler için...

Sayfa: 300

Bozkır

Güzel bir roman okumak isteyenlere...

Sayfa: 384

Violet Veil'in Gizemi - Ölümcül Dava

Sayfa: 272

Zaman Kaybolmaz

İlber Ortaylı'dan kendi hayat hikayesi...

Sayfa: 592

Muhabbetnağme

Sevilen yazardan, sevilen bir kitap...

Sayfa: 224