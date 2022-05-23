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Yeni çıkan kitaplar
Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplardan hazırladığımız özel seçki...
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- 23.05.2022 - 09:47
Yeni bir hafatya daha başlıyoruz, hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyoruz. He rhafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz kitapseverler için hazırladık.
İyi okumalar diliyoruz..
Harry Potter ve Felsefe Taşı
Macera severler için...
Sayfa: 300
Bozkır
Güzel bir roman okumak isteyenlere...
Sayfa: 384
Violet Veil'in Gizemi - Ölümcül Dava
Sayfa: 272
Zaman Kaybolmaz
İlber Ortaylı'dan kendi hayat hikayesi...
Sayfa: 592
Muhabbetnağme
Sevilen yazardan, sevilen bir kitap...
Sayfa: 224