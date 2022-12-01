Hafta sonu için yeni okuma önerileri

Hafta sonu yaklaşıyor ve yine kitaplara sığınacağız. Bunun için sizlere yeni bir okuma listesi hazırladık.

İthaki Yayınları tarafından basılan yeni kitaplar okurlarla buluştu. Birbirinden okunası kitapları siz kitapseverler için listeledik. Hafta sonu için keyifle okuyabileceğiniz kitapları tanıyalım...

Afet: Bir League of Legends Romanı





Afet, fantastik severleri mest edecek, aksiyon dolu bir hikâye anlatıyor.

Afet: Bir League of Legends Romanı (ciltli)





Tüm zamanların en popüler oyunlarından biri olan League of Legends evreninde geçen ilk roman.

Raşomon





Japon öykücülüğünün en büyük ismi kabul edilen ve 1935’ten beri adına Japonya’nın en önemli edebiyat ödüllerinden biri verilen Ryunosuke Akutagava intiharla son bulan otuz beş senelik hayatından geriye son derece özgün, yer yer alaycı ve çoğunlukla karanlık öyküler bıraktı.



Gece Kuşu & Bir Yarasa

Bir Kıza Âşık Oldu





Türk korku edebiyatının değeri geç anlaşılmış kalemi Kenan Hulusi Koray’dan, birlikte okunması oldukça manidar iki tekinsiz öykü: Gece Kuşu ve Bir Yarasa Bir Kıza Âşık Oldu.

Ölüleri Uyandırmayın





Alman oyun yazarı Ernst Raupach’ın 1823’te yayımlanan ve uzun yıllar boyu Ludwig Tieck’e ait sanılan, yayımlandığı gibi İngilizceye çevrilmesi nedeniyle dünya edebiyatına da benzerlerinden daha erken nüfuz eden, başta Poe olmak üzere birçok korku yazarını etkileyen öyküsü Ölüleri Uyandırmayın, vampir edebiyatında bir dönüm noktası.

Gerisi Hikâye’den Vampir Öyküleri





2000’li yılların başlangıcından itibaren Türk korku edebiyatında görülen yükselişe damga vuran, Gerisi Hikâye podcast programından da tanıdığımız yazarlar Demokan Atasoy, Işın Beril Tetik ve Galip Dursun’un kaleme aldığı öykülerde sıradan hayatını yaşamaya çalışan (ya da öyle görünen) insanlar ile kanlı canlı vampirler bir araya geliyor.

Vampir & Ölümcül Tesir





İtalyan edebiyatında on dokuzuncu yüzyılın sonlarında yükselişe geçen “verismo” (gerçekçilik) akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen Luigi Capuana’nın 1907’de yayımlanan öyküleri Vampir ve Ölümcül Tesir, yazarın insan zihninin karanlık yanlarına duyduğu ilgiyi öne çıkarırken, doğal olan ile doğaüstü olan arasındaki çatışmaya odaklanıyor.

Kan Sahibi

, Istrancalı Abdülharis Paşa ve Karanlığın Şahidesigibi romanlarıyla tanıdığımız Mehmet Berk Yaltırık, Kan Sahibi’yle okurlarını ürkütmeye devam ediyor.

Vourdalak Ailesi





Rus şair, romancı ve oyun yazarı Aleksey Konstantinoviç Tolstoy’un 1839’da Fransızca kaleme aldığı; en yakınlarının ve aile üyelerinin kanını emmek için ölümden geri dönen lanetli varlıkları konu ettiği gotik öyküsü Vourdalak Ailesi, vampir edebiyatının unutulmaz eserlerinden olduğu gibi, Mario Bava’nın klasik yapıtı Black Sabbath filminin de başlıca kaynaklarından biri.

Vampirin İtirafı





Çürük Ayvalar’da insanın ruhundaki çürümenin resmedildiği tekinsiz öykülere imza atan ve aynı zamanda korku sineması alanında bilimsel çalışmalar yapan Uğur Kılınç’ın Vampirin İtirafı adlı öyküsü, kitap içinde bir kitap biçiminde, insan içinde bir vampir hakkında…

Muhterem Leydi Ducayne





Yaklaşık seksen romana imza atan, Viktorya döneminin en üretken yazarlarından biri olan ve olarak doğaüstü öyküler de kaleme alan İngiliz yazar Mary Elizabeth Braddon’ın Dracula’dan bir yıl önce, 1896’da yayımlanan öyküsü Muhterem Leydi Ducayne, vampir mitinin popülerleşmesine katkıda bulunan en önemli eserlerden biri.

Ölü Sevgili





Fransız edebiyatının önde gelen simalarından, Baudelaire’in başyapıtı Kötülük Çiçekleri’ni ithaf ettiği, doğaüstüne inanmasa da başka dünyalara, gizemli vakalara ve hayal gücüne düşkün biri olan Gautier’nin 1836’da yayımlanan klasik vampir öyküsü Ölü Sevgili, yaşam ile ölüm arasında gidip gelen bir aşkın, kâbuslardan arzulara uzayan bir yolculuğun hikâyesi.

Bir Vampirin Gerçek Öyküsü

& Öteki Taraf





W. B. Yeats’in “bilgin, usta, ayyaş, şair ve sapkın” diyerek tanımladığı, abartılı kıyafetleri, egzotik ev hayvanlarından müteşekkil maiyeti ve ürkütücü cazibesiyle Kont Eric Stenbock dekadan sanatçıların önde gelen sembollerinden biriydi. Karizmatik ve manipülatör bir vampiri anlattığı

“Bir Vampirin Gerçek Öyküsü” ile kurtadamlar ve korkunç ayinlerle dolu

“Öteki Taraf” yazarın en önemli öykülerinden ikisi.

Farkındalık Okyanusu





Adil Yıldırım, dört kitaplık bir serinin ikinci kitabı olan Farkındalık Okyanusu ile okuru hayat hakkında düşünmeye, iyi ve kötü kavramlarını tartışmaya ve Sicilya’nın üzüm bağlarından tarihin acımasız dönemlerine uzanan gizemli ve spiritüel bir yolculuğa davet ediyor.