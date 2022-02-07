Haftanın yeni çıkan kitaplarını siz kitapseverler için hazırladık.

Yeni çıkan kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Raflardaki yerini alan kitaplardan bir seçki...

İyi okumalar dileriz...

Özgürlük

Uluslararası çok satan romanların yazarı Arne Dahl, Sam Berger ve Molly Blom’un maceralarına bir yenisini daha ekliyor. Üstelik yine okurun nefesini kesecek bir kurguyla…

Sayfa: 392

Önce Aşk Vardı

Büyük kültür ırmağından tatmaya, Osmanlı coğrafyasında adım adım dolaşmaya, bazen bulutlar üzerinde uçmaya bazen yeryüzünde koşmaya ve nihayet ustasıyla birlikte Divan şiirinin derinliklerine dalmaya ne dersiniz?

Sayfa: 168

Einstein Ansiklopedisi

Bu eser Albert Einstein’ın kişisel, bilimsel, manevi, etik, düşünsel ve sosyopolitik yönünü gözler önüne seren bir kaynak kitap niteliğindedir, yalnızca bilim insanlarını değil, kamuoyunu da ilgilendirecek konuları da kapsamaktadır.

Sayfa: 456

Elinizdeki bu rehber, size BLW yöntemine ne zaman başlamanız gerektiğini ve bu yolculukta sizi nelerin beklediğini göstermesinin yanı sıra, bebeğiniz de dâhil olmak üzere tüm aile için doğru ve dengeli bir beslenme düzeninin nasıl sağlanacağını öğretecek.

Sayfa: 168

Fil Kadar Küçük

Küçük bir filin hikayesi...

Sayfa: 224

Tarafgir Sayılar

Anne Blauw, Tarafgir Sayılar’da eğlenceli bir dille, tarihsel örnekler üzerinden, sayılarla olan ilişkimizi masaya yatırarak yönlendirilmiş algılarımıza ayna tutuyor.

Sayfa: 224

Zaman Polisi

Dünya çapında popüler İngiliz yazar Jodi Taylor’un yeni dizisi Zaman Polisi karşınızda.

Sayfa: 422

Çocuk Köstebek Tilki ve At

"Açıkcası Dünyanın Şu Anda Charlie’nin

Yapıtına İhtiyacı Var.”

Sayfa: 128

Ben Kazanmadan Bitmez

Sosyolog, Eğitimci ve Aile danışmanı olan Yazar Bircan Yıldırım, BEN KAZANMADAN BİTMEZ isimli kitabı ile tüm kalıpları yıkıyor.

Sayfa: 240

Pes Etme Mucizeler Yolda

Sen de tam olman gereken yerdesin. Kalpten istediğin şeye ulaşmak için, zihninden geçenleri değil, tam da ihtiyacın olan deneyimleri yaşayacaksın.

Sayfa: 232