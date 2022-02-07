Euro
15.52
-0.16%
Dolar
13.55
-0.08%
Altın
789.37
0.11%
Borsa
1924
-1.04%
Bitcoin
573.480
3.10%
BTXN Coin
33.04
1.10%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Yeni çıkan kitaplar

    Haftanın yeni çıkan kitaplarını siz kitapseverler için hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 07.02.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 11:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni çıkan kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Raflardaki yerini alan kitaplardan bir seçki...

    İyi okumalar dileriz...

    Özgürlük

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Uluslararası çok satan romanların yazarı Arne Dahl, Sam Berger ve Molly Blom’un maceralarına bir yenisini daha ekliyor. Üstelik yine okurun nefesini kesecek bir kurguyla…

    Sayfa: 392

    Önce Aşk Vardı

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Büyük kültür ırmağından tatmaya, Osmanlı coğrafyasında adım adım dolaşmaya, bazen bulutlar üzerinde uçmaya bazen yeryüzünde koşmaya ve nihayet ustasıyla birlikte Divan şiirinin derinliklerine dalmaya ne dersiniz?

    Sayfa: 168

    Einstein Ansiklopedisi

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Bu eser Albert Einstein’ın kişisel, bilimsel, manevi, etik, düşünsel ve sosyopolitik yönünü gözler önüne seren bir kaynak kitap niteliğindedir, yalnızca bilim insanlarını değil, kamuoyunu da ilgilendirecek konuları da kapsamaktadır.

    Sayfa: 456

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Elinizdeki bu rehber, size BLW yöntemine ne zaman başlamanız gerektiğini ve bu yolculukta sizi nelerin beklediğini göstermesinin yanı sıra, bebeğiniz de dâhil olmak üzere tüm aile için doğru ve dengeli bir beslenme düzeninin nasıl sağlanacağını öğretecek.

    Sayfa: 168

    Fil Kadar Küçük

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Küçük bir filin hikayesi...

    Sayfa: 224

    Tarafgir Sayılar

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Anne Blauw, Tarafgir Sayılar’da eğlenceli bir dille, tarihsel örnekler üzerinden, sayılarla olan ilişkimizi masaya yatırarak yönlendirilmiş algılarımıza ayna tutuyor.

    Sayfa: 224

    Zaman Polisi

    Yeni çıkan kitaplar #7

    Dünya çapında popüler İngiliz yazar Jodi Taylor’un yeni dizisi Zaman Polisi karşınızda.

    Sayfa: 422

    Çocuk Köstebek Tilki ve At

    Yeni çıkan kitaplar #8

    "Açıkcası Dünyanın Şu Anda Charlie’nin
    Yapıtına İhtiyacı Var.”

    Sayfa: 128

    Ben Kazanmadan Bitmez

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Sosyolog, Eğitimci ve Aile danışmanı olan Yazar Bircan Yıldırım, BEN KAZANMADAN BİTMEZ isimli kitabı ile tüm kalıpları yıkıyor.

    Sayfa: 240

    Pes Etme Mucizeler Yolda

    Yeni çıkan kitaplar #10

    Sen de tam olman gereken yerdesin. Kalpten istediğin şeye ulaşmak için, zihninden geçenleri değil, tam da ihtiyacın olan deneyimleri yaşayacaksın.

    Sayfa: 232


    Görüş Bildir