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Yeni çıkan kitaplar
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- 07.02.2022 - 10:52
- Güncelleme : 07.02.2022 - 11:00
Yeni çıkan kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Raflardaki yerini alan kitaplardan bir seçki...
İyi okumalar dileriz...
Özgürlük
Uluslararası çok satan romanların yazarı Arne Dahl, Sam Berger ve Molly Blom’un maceralarına bir yenisini daha ekliyor. Üstelik yine okurun nefesini kesecek bir kurguyla…
Sayfa: 392
Önce Aşk Vardı
Büyük kültür ırmağından tatmaya, Osmanlı coğrafyasında adım adım dolaşmaya, bazen bulutlar üzerinde uçmaya bazen yeryüzünde koşmaya ve nihayet ustasıyla birlikte Divan şiirinin derinliklerine dalmaya ne dersiniz?
Sayfa: 168
Einstein Ansiklopedisi
Bu eser Albert Einstein’ın kişisel, bilimsel, manevi, etik, düşünsel ve sosyopolitik yönünü gözler önüne seren bir kaynak kitap niteliğindedir, yalnızca bilim insanlarını değil, kamuoyunu da ilgilendirecek konuları da kapsamaktadır.
Sayfa: 456
Elinizdeki bu rehber, size BLW yöntemine ne zaman başlamanız gerektiğini ve bu yolculukta sizi nelerin beklediğini göstermesinin yanı sıra, bebeğiniz de dâhil olmak üzere tüm aile için doğru ve dengeli bir beslenme düzeninin nasıl sağlanacağını öğretecek.
Sayfa: 168
Fil Kadar Küçük
Küçük bir filin hikayesi...
Sayfa: 224
Tarafgir Sayılar
Anne Blauw, Tarafgir Sayılar’da eğlenceli bir dille, tarihsel örnekler üzerinden, sayılarla olan ilişkimizi masaya yatırarak yönlendirilmiş algılarımıza ayna tutuyor.
Sayfa: 224
Zaman Polisi
Dünya çapında popüler İngiliz yazar Jodi Taylor’un yeni dizisi Zaman Polisi karşınızda.
Sayfa: 422
Çocuk Köstebek Tilki ve At
"Açıkcası Dünyanın Şu Anda Charlie’nin
Yapıtına İhtiyacı Var.”
Sayfa: 128
Ben Kazanmadan Bitmez
Sosyolog, Eğitimci ve Aile danışmanı olan Yazar Bircan Yıldırım, BEN KAZANMADAN BİTMEZ isimli kitabı ile tüm kalıpları yıkıyor.
Sayfa: 240
Pes Etme Mucizeler Yolda
Sen de tam olman gereken yerdesin. Kalpten istediğin şeye ulaşmak için, zihninden geçenleri değil, tam da ihtiyacın olan deneyimleri yaşayacaksın.
Sayfa: 232