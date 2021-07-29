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    Behçet Necatigil'in kaleminden masallar diyarına yolculuk

    Şair Behçet Necatigil'in dilimize kazandırdığı Tûtînâme kitabı, masal severler için harika bir okuma serüveni sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 10:26
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    Behçet Necatigil'in kaleminden masallar diyarına yolculuk

    Tutiname, Doğu kültürünün, Binbir Gece Masalları kadar olmasa da, en tanınmış masal derlemelerinden biri. Ana kurgunun kaynağının Sanskritçe olduğu, günümüze ulaşan Farsça metinlerden başka dillere yüzlerce yıldır çevrildiği biliniyor.

    Can Yayınları’nın 2009 yılında yayınladığı Tûtînâme’nin ise bambaşka özellikleri ve serüveni var.

    Şiirimizin büyük ustası Behçet Necatigil’in, Tûtînâme üzerinde 1973-1974 yıllarında çalıştığı ama eserin kaybolduğu düşünülüyordu.

    2009 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

    Çevirinin daktilo metninin 2009 yılında ortaya çıkması, edebiyatımız için o yılın büyük müjdesi oluvermişti.

    Behçet Necatigil in kaleminden masallar diyarına yolculuk #1

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    Ümmet Çağı Müslüman Doğu edebiyatları, genellikle, belirli, kesin bir yaşama biçimi öğretme amacı güder. Bu ahlakın oluşması için dünya hazlarından feragat ve kanaat gerekir; şeytanın ve bedenin ayartışlarına karşı uyanık ve tedbirli olmak gerekir.

    Behçet Necatigil in kaleminden masallar diyarına yolculuk #2

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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