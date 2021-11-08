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Yeni çıkan kitaplar
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- 08.11.2021 - 09:21
- Güncelleme : 08.11.2021 - 11:28
Her hafta olduğu gibi bu hafta da kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları siz kitapseverler için derledik.
Herkese iyi okumalar dileriz...
Orıon
Ya savaşları, açlığı, isyanları ve cinayetleri durdurmanın bir yolu olsaydı? Düşünsene; ya insan ırkını tüketen insanın kendisi değil de yaşadığı gezegense?
Sayfa: 448
İki Kez Yaşamanın Güzelliği
Dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, sadece sağlığına değil, kariyerine, ailesine, servetine ve dünya çapındaki şöhretine de mal olan ağır bir felç geçirdi. Ölümden döndü. Bu kitapta, hayatını yeniden inşa etme çabalarını, iç huzuruna ve sağlığına yavaş yavaş nasıl kavuştuğunu anlatıyor. Başarısızlığı kabul etmeyen bir sektörde, pek çok sesin susturulduğu bir dünyada Stone, geri dönme direncini, düşündüğünü söyleme cesaretini ve pek çok erkeğin, kadının ve çocuğun hayatında bir fark yaratma gücünü buldu kendinde. İçtenlikle kaleme aldığı bu sayfalarda önemli rollerinden, hayatını değiştiren dostluklarından, en büyük hayal kırıklıklarından ve en büyük başarılarından olduğu kadar çocukken aile içinde yaşadığı travmadan ve hayatında bıraktığı izlerden de bahsediyor.
Sayfa: 240
Sıfırkent
Yeni okumalar yapmak isteyenler için....
Tarihi Değiştiren Askerler
Filleriyle Dağlar Aşan Hannibal’dan Anadolu’yu Türk Yapan Alparslan’a, Kadırgalarıyla Denizler Aşan Barbaros’tan Amerika’yı İspanyollaştırmak İsteyen Cortes’e, Sıcak Denizler Aşkıyla Yanıp Tutuşan Büyük Petro’dan Kaybedilenden Fazlasını Kazanmak İsteyen Enver Paşa’ya, Tanklarıyla Çöller Aşan Rommel’den Ülkesini Faşist Almanya’dan Kurtarmak İsteyen Stalin’e…
Onlarcası…
Hepsi Askerdi.
İyileşen Evliliğim
Sahip olduğumuz bir tanecik ömrümüz ve ömürlük olmasını dilediğimiz tek bir evliliğimiz varsa… Hazır mısınız evliliğimizin yaralarını iyileştirmek ve her ânını güzelleştirmek için beraberce bir yolculuğa çıkmaya?
Sayfa: 200
Sınır Koymak - Huzur Bulmak: Kendinizi Geri Kazanmak için Bir Rehber
Lisanslı bir danışman, popüler bir ilişki uzmanı ve Amerika'nın en etkileyici terapistlerden biri olan Nedra Glover Tawwab, günümüz dünyasının bu karmaşık konusunu açıklığa kavuşturuyor.
Sayfa: 213
İz Bıraktığın Kadar Varsın
Uzman Psikolog Esra Ezmeci, bu kez cinsellikten çapalamaya, eril ve dişil enerjilerden iletişime iz bırakmanın ve vazgeçilmez olmanın yollarını anlatıyor. İlişkilerde cesaretin ve özgür doğanızı hissettirebilmenin fark yaratan, devrimci yollarını incelikle tarif ediyor.
Sayfa: 328
Çelik Mağaralar - Robot Serisi
Çelik Mağaralar’ı yazarken Isaac Asimov’un aklında bilim kurgunun tek başına sınırlı bir tür olmadığı, edebiyatın her türüne uygulanabileceği fikri vardı. Dönemin popüler türlerinden olan dedektif öyküleri ile bilim kurguyu başarıyla birleştirerek türe farklı kapıları açtı.
Sayfa: 264
Bir Masalda İki Kral Olmaz
Kitapta, Maksim’le birlikte Türkiye’nin yakın dönem Türkiye tarihini anlatmaya çalıştım. Bugün “eskiden Türkiye böyle değildi” gibi sözleri çok duyuyorum. Peki, bu beğenmediğimiz Türkiye son 15-20 yılda mı ortaya çıktı?
Sayfa: 184
Son Hikayeler
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Olga Tokarczuk, Son Hikâyeler’de insan için en evrensel, en temel gerçeği ele alıyor.
Sayfa: 272
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com