Yeni çıkan kitaplar

Yeni haftanın ilk gününde, yeni çıkan kitapları sizler için derledik.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları siz kitapseverler için derledik.

Herkese iyi okumalar dileriz...

Orıon

Ya savaşları, açlığı, isyanları ve cinayetleri durdurmanın bir yolu olsaydı? Düşünsene; ya insan ırkını tüketen insanın kendisi değil de yaşadığı gezegense?

Sayfa: 448

İki Kez Yaşamanın Güzelliği

Dünyaca ünlü aktris Sharon Stone, sadece sağlığına değil, kariyerine, ailesine, servetine ve dünya çapındaki şöhretine de mal olan ağır bir felç geçirdi. Ölümden döndü. Bu kitapta, hayatını yeniden inşa etme çabalarını, iç huzuruna ve sağlığına yavaş yavaş nasıl kavuştuğunu anlatıyor. Başarısızlığı kabul etmeyen bir sektörde, pek çok sesin susturulduğu bir dünyada Stone, geri dönme direncini, düşündüğünü söyleme cesaretini ve pek çok erkeğin, kadının ve çocuğun hayatında bir fark yaratma gücünü buldu kendinde. İçtenlikle kaleme aldığı bu sayfalarda önemli rollerinden, hayatını değiştiren dostluklarından, en büyük hayal kırıklıklarından ve en büyük başarılarından olduğu kadar çocukken aile içinde yaşadığı travmadan ve hayatında bıraktığı izlerden de bahsediyor.



Sayfa: 240

Sıfırkent





Yeni okumalar yapmak isteyenler için....

Tarihi Değiştiren Askerler

Filleriyle Dağlar Aşan Hannibal’dan Anadolu’yu Türk Yapan Alparslan’a, Kadırgalarıyla Denizler Aşan Barbaros’tan Amerika’yı İspanyollaştırmak İsteyen Cortes’e, Sıcak Denizler Aşkıyla Yanıp Tutuşan Büyük Petro’dan Kaybedilenden Fazlasını Kazanmak İsteyen Enver Paşa’ya, Tanklarıyla Çöller Aşan Rommel’den Ülkesini Faşist Almanya’dan Kurtarmak İsteyen Stalin’e…

Onlarcası…

Hepsi Askerdi.



İyileşen Evliliğim

Sahip olduğumuz bir tanecik ömrümüz ve ömürlük olmasını dilediğimiz tek bir evliliğimiz varsa… Hazır mısınız evliliğimizin yaralarını iyileştirmek ve her ânını güzelleştirmek için beraberce bir yolculuğa çıkmaya?

Sayfa: 200

Sınır Koymak - Huzur Bulmak: Kendinizi Geri Kazanmak için Bir Rehber

Lisanslı bir danışman, popüler bir ilişki uzmanı ve Amerika'nın en etkileyici terapistlerden biri olan Nedra Glover Tawwab, günümüz dünyasının bu karmaşık konusunu açıklığa kavuşturuyor.

Sayfa: 213

İz Bıraktığın Kadar Varsın

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, bu kez cinsellikten çapalamaya, eril ve dişil enerjilerden iletişime iz bırakmanın ve vazgeçilmez olmanın yollarını anlatıyor. İlişkilerde cesaretin ve özgür doğanızı hissettirebilmenin fark yaratan, devrimci yollarını incelikle tarif ediyor.

Sayfa: 328

Çelik Mağaralar - Robot Serisi

Çelik Mağaralar’ı yazarken Isaac Asimov’un aklında bilim kurgunun tek başına sınırlı bir tür olmadığı, edebiyatın her türüne uygulanabileceği fikri vardı. Dönemin popüler türlerinden olan dedektif öyküleri ile bilim kurguyu başarıyla birleştirerek türe farklı kapıları açtı.

Sayfa: 264

Bir Masalda İki Kral Olmaz

Kitapta, Maksim’le birlikte Türkiye’nin yakın dönem Türkiye tarihini anlatmaya çalıştım. Bugün “eskiden Türkiye böyle değildi” gibi sözleri çok duyuyorum. Peki, bu beğenmediğimiz Türkiye son 15-20 yılda mı ortaya çıktı?

Sayfa: 184

Son Hikayeler





Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Olga Tokarczuk, Son Hikâyeler’de insan için en evrensel, en temel gerçeği ele alıyor.

Sayfa: 272

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com