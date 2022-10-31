7 bin öğrenci Aspendos Tiyatrosu'nda kitap okudu

Antalya'da 7 bin öğrenci, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından başlatılan ‘Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma projesi kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine, kent merkezi ve ilçelerden 7 bin öğrenci katıldı.

Öğrencilerin ellerindeki Türk bayraklarıyla görsel şölen oluşturduğu etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Vali Ersin Yazıcı, Atatürk'ün Cumhuriyeti ve Türkiye’yi gençlere emanet ettiğini söyledi.

Kitap okumanın önemi

Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin, gençler sayesinde dünyanın süper gücü olacağına inandığını ifade eden Yazıcı, "Okumayan bir toplum, kitap okuma alışkanlığı kazanamamış bir nesil, bu güzel yolculukta zorlanır. Gerçek ve doğru bilgiye ulaşmanın, o sosyal medyadan bir iki dakika içerisinde ulaşılan bilgi olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla, hep birlikte kentimizin her noktasında okuyan bir Antalya istiyoruz. Herkesin yılda en az 12 kitap okuduğu, hatta bütün Türkiye'ye örnek teşkil ettiği bir şehir istiyoruz. Bu noktada, tüm öğretmen arkadaşlarıma güveniyorum. Onların bir yıldır bu konudaki katkılarını biliyorum. Öğrencilerimizin bir yıllık süreç içerisinde okuma alışkanlığı kazandığını ve okunan kitap sayısının 4 katına çıktığını biliyorum." diye konuştu.