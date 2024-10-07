7 Ekim 2024 Pazartesi: Raflardaki yerini alan yeni kitaplar Bugün ekim ayının ilk haftası... 7 Ekim Pazartesi 2024... Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplara birlikte bakalım. Yeni okumalar yapmak isterseniz listemize mutlaka göz atın.

Ergül Tosun

Raflardaki yerini alan yeni kitapları ne kadar takip ediyordunuz? Yoğunluktan dolayı kitaplara bakamayan okurlarımız için yeni çıkanlardan bir liste hazırladık.

İyi okumalar diliyoruz...

ONNA'NIN ZAMANSIZ HAYATI

Sayfa: 407

Sayısız aydınlanma ânı ve sürprizleriyle, Oona’yı elinizden düşürmeniz çok zor.

SEKSUS

Sayfa: 512

Yazarın aşka düşmüş toy bir genç adam olarak portresi: Seksus.

CUMARTESİ GECES-HAYALET KULÜBÜ

Sayfa:197

Ödüllü yazar Craig Davidson, bu eserinde hafızanın kırılgan doğasını ve hayatlarımızı şekillendiren hikâyeleri ürkütü¬cü derecede etkileyici bir dille anlatıyor. Gerçeklik ve hayal arasındaki bulanık çizgide gezinen ve sıradanın ötesinde gizlenen sırları ortaya çıkaran Jake ve arkadaşlarına katılın...

DÖNÜŞ

Sayfa: 128

Benliklerinin derinliklerindeki sevme arzularının yerini alan kibir, üstünlük, ötekileştirme ve sevgisizlik yüzünden, cinsel yalnızlıkların kuyusuna düşenlerin çırpınışlarını anlatan Dönüş, Türk edebiyatının yalın dilinin önemli örneklerinden biri.

NANA

Sayfa: 448

Zola’nın Fransa’da ikinci imparatorluk dönemini her yönüyle mercek altına aldığı yirmi kitaplık Rougon Macquart dizisinin en çok fırtına koparan kitaplarından biridir Nana.

İlk kez bir gazetede tefrika edilerek okurla buluşan Nana, Zola’nın üç yıl önce yayımlandığında ortalığı birbirine katan ve anında ahlaksızlıkla damgalanan kitabı Meyhane’nin bir anlamda devamı niteliğindedir.

BAĞDAT'I BEN YAKTIM

Sayfa: 320

Tarihin durduğu gün geldi. Türklerin Altın Kitap’ındaki son kehanet, kanla balçığa dönen Arap çöllerinde uyandı. Bir Türk, dünya sessizliğe gömüldüğünde tek başına meydan okudu! O gün, dünyanın şah damarının kesildiği gündü.

YIRTICI KUŞLAR ZAMANI

Sayfa: 448

Başkomiser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele ediyor. Ailesini katledenlerin peşinde maceradan maceraya koşarken, Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olaylar bir 21. yüzyıl Türkiyesi portresi çiziyor.

DOĞA DEFTERİ

Sayfa: 96

Deniz Gezgin’in antropoloji, mitoloji, edebiyat, tarih, söylence gibi, çok çeşitli disiplinlere uğrayarak kaleme aldığı Doğa Defteri, çiçek tozlarını birbirine kavuşturan rüzgârların seyrinde, göçmen kuşları önüne katan fırtınalara karışarak, gündönümlerinin, mevsim çarklarının, çiy damlalarının, tohumların bahsini açıyor. İklimi ve mevsimleri doğanın geniş zamanıyla düşünerek her şeyi içine alan bir eş duyumu dile taşıyor.

ZENGİN KADIN

Sayfa: 336

Robert Kiyosaki dünya genelinde milyonlarca insanın parayla ilgili düşünme şekillerine meydan okudu ve onları değiştirdi. Genel inanışa ters düşen bakış açısıyla Kiyosaki, dobra konuşması ve cesaretiyle ün kazandı. Dünya çapında finansal eğitimin sıkı destekçisi olarak kabul edildi.

YOLUMU KENDİM ÇİZDİM

Sayfa: 320

Remzi Kanbur, genç yaşta başladığı zanaatkârlık yolculuğunu, yılmadan çalışarak büyük bir sanayi liderliğine dönüştürmüş bir isim. Ve artık çalışmaları yalnızca plastik sektöründe değil, sağlık sektöründe de büyük önem arz ediyor. Öyle ya, mesleğinde 70 yılı devirmiş 80 yaşındaki Kanbur, hiç durmuyor: Hayal etmeye, düşünülmeyeni düşünmeye, çok çalışmaya ve en iyisini yapmaya devam ediyor.