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    7 Tepe 7 Efsane kitabıyla İstanbul gezisi

    Güzeller güzeli yedi tepeli şehrin efsaneleri, İstanbul sevdalısı Sevil Köybaşı’nın kaleminde hayat buluyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 15:00
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    7 Tepe 7 Efsane kitabıyla İstanbul gezisi

    İstanbul’un eski bir semtinin daracık sokaklarından birinde oturan Ali’nin, İstanbul’un efsanelerine uzanan yolculuğunu konu alıyor.

    7 Tepe 7 Efsane ile yüzyıllar boyunca sayısız kültüre ev sahipliği yapmış, dillere destan olmuş yedi tepeli şehrin efsanelerini çocuk okurlarıyla paylaşıyor. Kız kulesi, Galata Kulesi, Ayasofya ve Süleymaniye Camii gibi İstanbul’un ikonik ve tarihi yapılarını büyüleyici hikâye ve mitleriyle anlatan kitap, çocuklarda tarih ve kültür bilincini oluşturmak üzere başarılı bir örnek sunuyor.

    7 Tepe 7 Efsane kitabıyla İstanbul gezisi #1

    Kitaptan

    İstanbullu Ali’nin en sevdiği ritüeli, annesiyle çıktığı haftalık Beşiktaş-Kadıköy vapur seferleridir. Ali her seferinde İstanbul’a hayran kalır kalmasına ancak özellikle birinde, tanıştığı martıyla şehrin efsanelerine pike yapar gibi dalar.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr

     


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