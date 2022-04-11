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    Yeni çıkan kitaplar

    Raflardaki yerini alan yeni kitapları sizler için hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 11.04.2022 - 09:18
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    Yeni çıkan kitaplar

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da kitap raflarında yerini alan yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Yeni çıkan, kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları sizler için listeledik.

    İyi okumalar dileriz...

    Çapıcı Detay

    Bir yandan elinizden atmak isteyeceğiniz, bir yandansa çılgın bir merakla elinizden bırakamayacağınız bir kitabı tutuyorsunuz şu an!Yeni çıkan kitaplar #1

    Bir yandan elinizden atmak isteyeceğiniz, bir yandansa çılgın bir merakla elinizden bırakamayacağınız bir kitabı tutuyorsunuz şu an.

    Sayfa: 336

    Harry Potter Film Dehlizi 1 - Orman Göl ve Gök Yaratıkları

    Yeni çıkan kitaplar #2

    12 Kitaplık serinin ilk kitabı olan “Film Dehlizi Kitap 1: Orman, Göl ve Gök sakinleri”, ilk kez Türkiye’de! Üstelik Türkçe’ye çevrilen serinin editörlüğünü de Harry Potter evreninin rehberi Mösyö Taha yapıyor

    Sayfa: 64

    Başkalarının Tanrısı

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Başkalarının Tanrısı’yla Mine Söğüt biri bebek beş sokak insanının yarı hayal yarı gerçekçi hikâyesiyle, yanından geçip gittiğimiz ve görmezden geldiğimiz insanların tanrısına, dolayısıyla da sözümona medeniyetimizin temellerine dair acımasız bir sorgulamaya girişiyor.

    Sayfa: 160

    Kuklarizm

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Uykusuz görülen rüyalar günahsız mı olur? Bilincimizi kontrol edemediğimiz uyku halini, kim kontrol ediyor? Uyumak, uyanmak; bedeni kaybetmek ve kazanmak. Bu durum, insanlığın bilincini kaybedip geri aldığı gecede savaşmaktır, her gün tekrarlanan ve canlılara verilen yaşamda telaşlanmaktır, gündelik hayatımızı bize unutturmaktır. Söyler misin? Cam kavanozların içinde nefesler birikir mi? Ölüm ve yaşamın, o ince detayı olan nefes saklanır mı? İnsan olmak için insanlığın yaşamına saklanan arkadaşlıklar unutulur mu? Benim adım Lariz ve ben geleceğimin geçmişine geçmişimdeki kimseyi dahil etmeyeceğim.

    Sayfa: 320

    Psiko-Lojik: Ruh Sağlığı Neden Kötüleşir ve Buna Nasıl Anlam Verilir

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Aydınlatıcı bilimsel araştırmaları, her gün ruh sağlığı sorunlarıyla uğraşan insanların görüşleriyle birleştiren Psiko-Lojik, bu sorunların nasıl ve neden oluştuğunu ve nasıl anlaşılabileceğini dürüst ve eğlenceli bir biçimde anlatıyor.

    Sayfa: 320


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