Yeni çıkan kitaplar

Raflardaki yerini alan yeni kitapları sizler için hazırladık.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da kitap raflarında yerini alan yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Yeni çıkan, kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları sizler için listeledik.

İyi okumalar dileriz...

Çapıcı Detay

Bir yandan elinizden atmak isteyeceğiniz, bir yandansa çılgın bir merakla elinizden bırakamayacağınız bir kitabı tutuyorsunuz şu an!

Bir yandan elinizden atmak isteyeceğiniz, bir yandansa çılgın bir merakla elinizden bırakamayacağınız bir kitabı tutuyorsunuz şu an.

Sayfa: 336

Harry Potter Film Dehlizi 1 - Orman Göl ve Gök Yaratıkları

12 Kitaplık serinin ilk kitabı olan “Film Dehlizi Kitap 1: Orman, Göl ve Gök sakinleri”, ilk kez Türkiye’de! Üstelik Türkçe’ye çevrilen serinin editörlüğünü de Harry Potter evreninin rehberi Mösyö Taha yapıyor

Sayfa: 64

Başkalarının Tanrısı

Başkalarının Tanrısı’yla Mine Söğüt biri bebek beş sokak insanının yarı hayal yarı gerçekçi hikâyesiyle, yanından geçip gittiğimiz ve görmezden geldiğimiz insanların tanrısına, dolayısıyla da sözümona medeniyetimizin temellerine dair acımasız bir sorgulamaya girişiyor.

Sayfa: 160

Kuklarizm

Uykusuz görülen rüyalar günahsız mı olur? Bilincimizi kontrol edemediğimiz uyku halini, kim kontrol ediyor? Uyumak, uyanmak; bedeni kaybetmek ve kazanmak. Bu durum, insanlığın bilincini kaybedip geri aldığı gecede savaşmaktır, her gün tekrarlanan ve canlılara verilen yaşamda telaşlanmaktır, gündelik hayatımızı bize unutturmaktır. Söyler misin? Cam kavanozların içinde nefesler birikir mi? Ölüm ve yaşamın, o ince detayı olan nefes saklanır mı? İnsan olmak için insanlığın yaşamına saklanan arkadaşlıklar unutulur mu? Benim adım Lariz ve ben geleceğimin geçmişine geçmişimdeki kimseyi dahil etmeyeceğim.

Sayfa: 320

Psiko-Lojik: Ruh Sağlığı Neden Kötüleşir ve Buna Nasıl Anlam Verilir

Aydınlatıcı bilimsel araştırmaları, her gün ruh sağlığı sorunlarıyla uğraşan insanların görüşleriyle birleştiren Psiko-Lojik, bu sorunların nasıl ve neden oluştuğunu ve nasıl anlaşılabileceğini dürüst ve eğlenceli bir biçimde anlatıyor.

Sayfa: 320