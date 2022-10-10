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Yeni çıkan kitaplar
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- 10.10.2022 - 09:10
Ekim ayının ilk haftasındayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar raflardaki yerini alarak, okurlarını beklemeye başladı. Kitap Ayracı sayfası olarak siz kitapseverler için hazırladığımız yeni kitaplardan seçmeler...
İyi okumalar dileriz...
Başarının Anahtarları
Napoleon Hill Vakfı tarafından derlenmiş, Hill’in tüm kitaplarının bir sentezi ve özeti olan Başarının Anahtarları’nda zihinsel egzersizler ve kişisel analiz tekniklerinin yanı sıra Bill Gates’ten Donna Karan’a iş dünyasında başarılarını kanıtlamış isimlerin gerçek hayat hikâyelerini bulacaksınız.
Sayfa: 256
Çeyiz
Nesilden nesile aktarılan korkuların, kederlerin, tebessümlerin, kırık kanatların, kabuk tutmuş yaraların, yarına saklanan umutların yaşamın bağrından akan iyileşme hikâyelerini bırakıyoruz sehpanızın üzerine.
Sayfa: 176
Sinekler Diyarı
Genç yetişkin kategorisinde yılın en iyi kitabı...
Sayfa: 344
Her Şeyin Teorisi Yoktur
Kitapta, kuantum mekaniği, yoğun madde fiziği ile doğrusal olmayan ve istatistiksel fizik alanındaki sohbet turu boyunca, belirmeyle karşımıza çıkan çeşitli nüanslar vurgulanıyor.
Sayfa: 244
Dinleme Yolu
Sanatçı’nın Yolu kitabıyla milyonlarca okuyucunun hayatını değiştiren Julia Cameron, şimdi sizi çevrenize, çevrenizdeki insanlara ve kendinize daha iyi bir dinleyici yapacak yeni bir yaratıcı ve kişisel dönüşüm yöntemi sunuyor.
Sayfa: 248
Ergen Beyninin Gizli Yaşamı
Ergenlik çağındaki karmaşık ama bir o kadar önemli beyin gelişim süreçlerinin ve bunların genç davranışlarına dönüşmesinin ardındaki çığır açan bilimsel gelişmeler...
Sayfa: 296
Bir Aşk Masalı
Bir Aşk Masalı, beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası.
Sayfa: 256
Ateşten Kaçmak
Matematiği ve coğrafyayı sevdiren fantastik romanlarıyla ünlü Vladimir Tumanov, Gizemli Haritalar dizisinin üçüncü kitabında okurlarını yine soluksuz bir maceraya davet ediyor.
Sayfa: 256
Dünya Klasikleri
Dünya klasiklerinden seçmeler...
Sayfa: 176
Baştan Çıkarmanın Gücü
Baştan çıkarmak, saflık ve samimiyetin de içine damlatıldığı farklı bir gizem yolculuğudur.
Sayfa: 168