Petrol
97.17
-0.77%
Euro
18.0518
-0.28%
Dolar
18.567
-0.26%
Altın
1.007
-0.73%
Borsa
3568
0.00%
Bitcoin
364.517
-0.10%
BTXN Coin
9.10
-7.33%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Yeni çıkan kitaplar

    Raflardaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan bu hafta.... Sizler için hazırladığımız kitap listesine mutlaka göz atın...
    • Özel İçerik
    • 10.10.2022 - 09:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni çıkan kitaplar

    Ekim ayının ilk haftasındayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar raflardaki yerini alarak, okurlarını beklemeye başladı. Kitap Ayracı sayfası olarak siz kitapseverler için hazırladığımız yeni kitaplardan seçmeler...

    İyi okumalar dileriz...

    Başarının Anahtarları

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Napoleon Hill Vakfı tarafından derlenmiş, Hill’in tüm kitaplarının bir sentezi ve özeti olan Başarının Anahtarları’nda zihinsel egzersizler ve kişisel analiz tekniklerinin yanı sıra Bill Gates’ten Donna Karan’a iş dünyasında başarılarını kanıtlamış isimlerin gerçek hayat hikâyelerini bulacaksınız.

    Sayfa: 256

    Çeyiz

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Nesilden nesile aktarılan korkuların, kederlerin, tebessümlerin, kırık kanatların, kabuk tutmuş yaraların, yarına saklanan umutların yaşamın bağrından akan iyileşme hikâyelerini bırakıyoruz sehpanızın üzerine.

    Sayfa: 176

    Sinekler Diyarı

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Genç yetişkin kategorisinde yılın en iyi kitabı...

    Sayfa: 344

    Her Şeyin Teorisi Yoktur

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Kitapta, kuantum mekaniği, yoğun madde fiziği ile doğrusal olmayan ve istatistiksel fizik alanındaki sohbet turu boyunca, belirmeyle karşımıza çıkan çeşitli nüanslar vurgulanıyor.

    Sayfa: 244

    Dinleme Yolu

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Sanatçı’nın Yolu kitabıyla milyonlarca okuyucunun hayatını değiştiren Julia Cameron, şimdi sizi çevrenize, çevrenizdeki insanlara ve kendinize daha iyi bir dinleyici yapacak yeni bir yaratıcı ve kişisel dönüşüm yöntemi sunuyor.

    Sayfa: 248

    Ergen Beyninin Gizli Yaşamı

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Ergenlik çağındaki karmaşık ama bir o kadar önemli beyin gelişim süreçlerinin ve bunların genç davranışlarına dönüşmesinin ardındaki çığır açan bilimsel gelişmeler...

    Sayfa: 296

    Bir Aşk Masalı

    Yeni çıkan kitaplar #7

    Bir Aşk Masalı, beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası.

    Sayfa: 256

    Ateşten Kaçmak

    Yeni çıkan kitaplar #8

    Matematiği ve coğrafyayı sevdiren fantastik romanlarıyla ünlü Vladimir Tumanov, Gizemli Haritalar dizisinin üçüncü kitabında okurlarını yine soluksuz bir maceraya davet ediyor.

    Sayfa: 256

    Dünya Klasikleri

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Dünya klasiklerinden seçmeler...

    Sayfa: 176

    Baştan Çıkarmanın Gücü

    Yeni çıkan kitaplar #10

    Baştan çıkarmak, saflık ve samimiyetin de içine damlatıldığı farklı bir gizem yolculuğudur.

    Sayfa: 168


    'Dünyada rol belirleyen bir Türkiye olacağız'
    Gündem

    'Dünyada rol belirleyen bir Türkiye olacağız'

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Gümüşhane’de, elektrikli battaniyeden çıkan yangın can aldı
    3. Sayfa

    Gümüşhane’de, elektrikli battaniyeden çıkan yangın can aldı

    Görüş Bildir