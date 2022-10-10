Yeni çıkan kitaplar

Raflardaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan bu hafta.... Sizler için hazırladığımız kitap listesine mutlaka göz atın...

Ekim ayının ilk haftasındayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar raflardaki yerini alarak, okurlarını beklemeye başladı. Kitap Ayracı sayfası olarak siz kitapseverler için hazırladığımız yeni kitaplardan seçmeler...

İyi okumalar dileriz...

Başarının Anahtarları

Napoleon Hill Vakfı tarafından derlenmiş, Hill’in tüm kitaplarının bir sentezi ve özeti olan Başarının Anahtarları’nda zihinsel egzersizler ve kişisel analiz tekniklerinin yanı sıra Bill Gates’ten Donna Karan’a iş dünyasında başarılarını kanıtlamış isimlerin gerçek hayat hikâyelerini bulacaksınız.

Sayfa: 256

Çeyiz

Nesilden nesile aktarılan korkuların, kederlerin, tebessümlerin, kırık kanatların, kabuk tutmuş yaraların, yarına saklanan umutların yaşamın bağrından akan iyileşme hikâyelerini bırakıyoruz sehpanızın üzerine.

Sayfa: 176

Sinekler Diyarı

Genç yetişkin kategorisinde yılın en iyi kitabı...

Sayfa: 344

Her Şeyin Teorisi Yoktur

Kitapta, kuantum mekaniği, yoğun madde fiziği ile doğrusal olmayan ve istatistiksel fizik alanındaki sohbet turu boyunca, belirmeyle karşımıza çıkan çeşitli nüanslar vurgulanıyor.

Sayfa: 244

Dinleme Yolu

Sanatçı’nın Yolu kitabıyla milyonlarca okuyucunun hayatını değiştiren Julia Cameron, şimdi sizi çevrenize, çevrenizdeki insanlara ve kendinize daha iyi bir dinleyici yapacak yeni bir yaratıcı ve kişisel dönüşüm yöntemi sunuyor.

Sayfa: 248

Ergen Beyninin Gizli Yaşamı

Ergenlik çağındaki karmaşık ama bir o kadar önemli beyin gelişim süreçlerinin ve bunların genç davranışlarına dönüşmesinin ardındaki çığır açan bilimsel gelişmeler...

Sayfa: 296

Bir Aşk Masalı

Bir Aşk Masalı, beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası.

Sayfa: 256

Ateşten Kaçmak

Matematiği ve coğrafyayı sevdiren fantastik romanlarıyla ünlü Vladimir Tumanov, Gizemli Haritalar dizisinin üçüncü kitabında okurlarını yine soluksuz bir maceraya davet ediyor.

Sayfa: 256

Dünya Klasikleri

Dünya klasiklerinden seçmeler...

Sayfa: 176

Baştan Çıkarmanın Gücü

Baştan çıkarmak, saflık ve samimiyetin de içine damlatıldığı farklı bir gizem yolculuğudur.

Sayfa: 168