Son 4,5 yıl içinde Türkiye'de 75 bin e-kitap satıldı. Okurların bu talebi daha artacağa benziyor.

190 ülkede, 68 farklı dilde, 4.7 milyon içerik sunan Kobo’da 15 bin adet Türkçe içerik bulunuyor. Kullanışlı üç modeli bulunan Kobo’nun yaz aylarıyla birlikte en çok su ve toz geçirmeyen modeli Kobo Aura H2O tercih edildi.

1 metre derinlikte dahi 30 dakikaya kadar su geçirmezlik özelliğine sahip Kobo Aura H2O, güneşli bir günde basılı kitap okuyormuş hissi yaratacak kadar konforlu bir okuma deneyimi sunuyor.

Kobo’nun gece-gündüz rahat kitap okuma olanağı sağlayan modeli Kobo Glo HD ile basit, kişiselleştirilmiş ve kullanışlı okuma özelliğine sahip Kobo Touch 2.0 da çok seviliyor.

TERCİH EDİLEN KİTAPLAR

Alınan e- kitaplar şu şekilde...

Havva’nın Üç Kızı – Elif Şafak / Doğan Kitap 2- Hayvanlardan Tanrılara Sapiens – Yuval Noah Harari – Kolektif Kitap 3- Incognito – Beynin Gizli Hayatı – David Eagleman / Domingo Yayınevi 4- Sineklerin Tanrısı – William Golding / İş Bankası Kültür Yayınları 5- Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm – Zülfü Livaneli / Doğan Kitap 6- Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali / Yapı Kredi Yayınları 7- Bir Nefeste Dünya Tarihi – Emma Marriott / Maya Kitap 8- 1984 – George Orwell / Can Yayınları 9- Hayvan Çiftliği – George Orwell / Can Yayınları 10- İçimizdeki Şeytan – Sabahattin Ali / Yapı Kredi Yayınları