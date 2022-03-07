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Haftanın yeni çıkan kitapları
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- 07.03.2022 - 09:18
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan, raflardaki yerlerini alan yeni kitapları sizle riçin hazırladık.
İyi okumalar dileriz...
DALGA KIRAN
Dalgakıran, Cansu Canan Özgen'in geniş bir yelpazedeki deneyim ve birikiminden süzülüp kuvvetli kalemi ve canlı anlatımıyla harmanlanan usta işi bir ilk roman.
Sayfa: 304
HAYATİ İNANÇ - SEVGİ YUKARIDAN GELİR
Sevgi Yukarıdan Gelir'de Hayati İnanç, akıcı üslubuyla zarif bir anlatıcı ve hatırlatıcı olarak edebiyatımızın ustalarının baş döndürücü, ruh açıcı, hikmet dolu mısralarını nakledip izah ediyor bizlere...
Sayfa: 144
ALİŞAN KAPAKLIKAYA - SİYAH PANTOLON
Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, sizleri bu kez duygu yüklü bir yolculuğa davet ediyor.
Sayfa: 256
NURGÜL DÜZENLİ - GEZEGENLER BURÇLARDA VE EVLERDE
Sayfa: : 256
ZEYNEP BİLGEHAN - HEY GİDİ YILLAR
Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı şehirlerde doğmuş, farklı şekillerde yetiştirilmiş, bambaşka maceralar yaşayıp başka alanlarda çalışan, tanınan 28 isi
Sayfa: 352
PINAR ÜLKEN - ORTA ÇAĞ AVRUPA TARİHİ
Bu kitapta da Orta Çağ’da Avrupa’nın kapısı aralanıyor. Çünkü bütün medeniyetlerin bir dili, zamanı ve mekanı vardır. İşte en önemli siyasi ve sosyal yönleriyle Orta Çağ Avrupa’sı…
Sayfa: 328
VİGDİS HJORT - MİRAS
Miras utanç bahislerini sessizliğe karşı silahlara dönüştüren, kendinizi kaptırarak okuyacağınız bir roman.
Sayfa: 309
BEDEN
Hemen Her Şeyin Kısa Tarihi'nin yazarından..
Sayfa: 464
GERÇEKTEN İSTİYOR MUSUN?
Mutsuzluğunu, yoğunluğunu, çaresizliğini ve yalnızlığını bahane ederek bir köşede oturuyor, her birinin sana kendiliğinden gelmesini mi bekliyorsun?
Sayfa: 488
HAYAT KAYBETTİĞİN YERDEN BAŞLAR
Çünkü hayat kaybettiğin yerden bir daha başlar. Kaybettiğin yerden yeniden diyeceksin…
Sayfa: 200
Ergül Tosun