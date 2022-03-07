Haftanın yeni çıkan kitapları

Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplardan bu hafta...

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan, raflardaki yerlerini alan yeni kitapları sizle riçin hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

DALGA KIRAN

Dalgakıran, Cansu Canan Özgen'in geniş bir yelpazedeki deneyim ve birikiminden süzülüp kuvvetli kalemi ve canlı anlatımıyla harmanlanan usta işi bir ilk roman.

Sayfa: 304

HAYATİ İNANÇ - SEVGİ YUKARIDAN GELİR

Sevgi Yukarıdan Gelir'de Hayati İnanç, akıcı üslubuyla zarif bir anlatıcı ve hatırlatıcı olarak edebiyatımızın ustalarının baş döndürücü, ruh açıcı, hikmet dolu mısralarını nakledip izah ediyor bizlere...

Sayfa: 144

ALİŞAN KAPAKLIKAYA - SİYAH PANTOLON

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, sizleri bu kez duygu yüklü bir yolculuğa davet ediyor.

Sayfa: 256

NURGÜL DÜZENLİ - GEZEGENLER BURÇLARDA VE EVLERDE

Sayfa: : 256

ZEYNEP BİLGEHAN - HEY GİDİ YILLAR

Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı şehirlerde doğmuş, farklı şekillerde yetiştirilmiş, bambaşka maceralar yaşayıp başka alanlarda çalışan, tanınan 28 isi

Sayfa: 352

PINAR ÜLKEN - ORTA ÇAĞ AVRUPA TARİHİ





Bu kitapta da Orta Çağ’da Avrupa’nın kapısı aralanıyor. Çünkü bütün medeniyetlerin bir dili, zamanı ve mekanı vardır. İşte en önemli siyasi ve sosyal yönleriyle Orta Çağ Avrupa’sı…

Sayfa: 328

VİGDİS HJORT - MİRAS

Miras utanç bahislerini sessizliğe karşı silahlara dönüştüren, kendinizi kaptırarak okuyacağınız bir roman.

Sayfa: 309

BEDEN





Hemen Her Şeyin Kısa Tarihi'nin yazarından..

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Sayfa: 464

GERÇEKTEN İSTİYOR MUSUN?





Mutsuzluğunu, yoğunluğunu, çaresizliğini ve yalnızlığını bahane ederek bir köşede oturuyor, her birinin sana kendiliğinden gelmesini mi bekliyorsun?

Sayfa: 488

HAYAT KAYBETTİĞİN YERDEN BAŞLAR





Çünkü hayat kaybettiğin yerden bir daha başlar. Kaybettiğin yerden yeniden diyeceksin…

Sayfa: 200

Ergül Tosun