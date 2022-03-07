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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplardan bu hafta...
    • Özel İçerik
    • 07.03.2022 - 09:18
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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan, raflardaki yerlerini alan yeni kitapları sizle riçin hazırladık.

    İyi okumalar dileriz...

    DALGA KIRAN

    Haftanın yeni çıkan kitapları #1

    Dalgakıran, Cansu Canan Özgen'in geniş bir yelpazedeki deneyim ve birikiminden süzülüp kuvvetli kalemi ve canlı anlatımıyla harmanlanan usta işi bir ilk roman.

    Sayfa: 304

    HAYATİ İNANÇ - SEVGİ YUKARIDAN GELİR

    Haftanın yeni çıkan kitapları #2

    Sevgi Yukarıdan Gelir'de Hayati İnanç, akıcı üslubuyla zarif bir anlatıcı ve hatırlatıcı olarak edebiyatımızın ustalarının baş döndürücü, ruh açıcı, hikmet dolu mısralarını nakledip izah ediyor bizlere...

    Sayfa: 144

    ALİŞAN KAPAKLIKAYA - SİYAH PANTOLON

    Haftanın yeni çıkan kitapları #3

    Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, sizleri bu kez duygu yüklü bir yolculuğa davet ediyor.

    Sayfa: 256

    NURGÜL DÜZENLİ - GEZEGENLER BURÇLARDA VE EVLERDE

    Haftanın yeni çıkan kitapları #4

    Sayfa: : 256

    ZEYNEP BİLGEHAN - HEY GİDİ YILLAR

    Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı şehirlerde doğmuş, farklı şekillerde yetiştirilmiş, bambaşka maceralar yaşayıp başka alanlarda çalışan, tanınan 28 isiHaftanın yeni çıkan kitapları #5

    Sayfa: 352

    PINAR ÜLKEN - ORTA ÇAĞ AVRUPA TARİHİ

    Haftanın yeni çıkan kitapları #6

    Bu kitapta da Orta Çağ’da Avrupa’nın kapısı aralanıyor. Çünkü bütün medeniyetlerin bir dili, zamanı ve mekanı vardır. İşte en önemli siyasi ve sosyal yönleriyle Orta Çağ Avrupa’sı…

    Sayfa: 328

    VİGDİS HJORT - MİRAS

    Haftanın yeni çıkan kitapları #7

    Miras utanç bahislerini sessizliğe karşı silahlara dönüştüren, kendinizi kaptırarak okuyacağınız bir roman.

    Sayfa: 309

    BEDEN

    Haftanın yeni çıkan kitapları #8

    Hemen Her Şeyin Kısa Tarihi'nin yazarından..

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 464

    GERÇEKTEN İSTİYOR MUSUN?

    Haftanın yeni çıkan kitapları #9

    Mutsuzluğunu, yoğunluğunu, çaresizliğini ve yalnızlığını bahane ederek bir köşede oturuyor, her birinin sana kendiliğinden gelmesini mi bekliyorsun?

    Sayfa: 488

    HAYAT KAYBETTİĞİN YERDEN BAŞLAR

    Haftanın yeni çıkan kitapları #10

    Çünkü hayat kaybettiğin yerden bir daha başlar. Kaybettiğin yerden yeniden  diyeceksin…

    Sayfa: 200

    Ergül Tosun

     


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