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    8 Eylül Dünya Okuma Günü

    Her yıl Unesco tarafından kutlanan Dünya Okuma Günü, eylül ayının ilk haftasında kutlanıyor.
    • Özel Haber
    • 08.09.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 15:22
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    8 Eylül Dünya Okuma Günü

    Bugün Dünya Okuma Günü, kutlu olun...

    Dünya Kitabı ve Telif Hakkı Günü veya Uluslararası Kitap Günü olarak da bilinen Dünya Kitap Günü, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından okuma, yayınlama ve telif hakkını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yıllık bir etkinliktir.

    Dünya Kitap Günü ilk olarak 23 Nisan 1995'te kutlanmaya başlandı ve o günden beri uluslararası düzeyde kullanılmaya devam ediyor. Birleşik Krallık ve İrlanda'da bugün ile ilgili bir olay mart ayında gözlenmektedir.

    TÜRKİYE'DE KİTAP OKUMA ORANLARI

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2011 yılında hazırlattığı Türkiye Okuma Kültürü Haritası çalışması Türkiye’de okuma alışkanlıkları ile ilgili ilgi çekici bilgiler içeriyor. 6 bin 200 kişi ile yapılan anket çalışması Türkiye’de kişi başına yıllık 7,2 kitap okunduğunu ortaya koyuyor.

    8 Eylül Dünya Okuma Günü #1

    EN AZ OKUYAN URFA VE DİYARBAKIR

    Genel ortalamanın yanı sıra kendisini düzenli kitap okuyucusu olarak tanımlayanların yıllık ortalama okuduğu kitap sayısı ise 14,5. Çalışmaya göre İller düzeyinde yılda ortalama 12’nin üzerinde bir sayıyla en çok kitap okunan iller Erzincan ve Erzurum olurken, en az kitap okunan iki il ise Şanlıurfa ve Diyarbakır olmuş.

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