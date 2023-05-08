8 Mayıs 2023: Raflardaki yerini alan yeni kitaplar Bugün 8 Mayıs... Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar rafları süslüyor. Ensonhaber Kitap Ayracı olarak siz okurlara yeni çıkan kitaplardan bir liste hazırladık.

Özel İçerik

Mayıs ayının birinci haftasındayız. Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen yeni kitaplardan siz kitapseverler için okuma listesi hazırladık. Ensonhaber Kitap Ayracı sayfası olarak özenle seçtiğimiz kitap listemizle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Bol kitaplı günler dileriz...

Cumhuriyet'in 100 Günü: İnkılabın Ayak Sesleri

İlanının üzerinden tam bir asır geçti. Ancak Cumhuriyet’in kuruluş dönemi hâlâ anlaşılmayı ve ezbere sloganlardan kurtarılmayı bekliyor. Emrah Safa Gürkan, Cumhuriyet’in dönüm noktası olan 100 günü kaleme alırken bilindik kabullerin ötesine geçiyor. En yakınındakiler tarafından defalarca yalnız bırakılan Mustafa Kemal’in 600 yıllık müesses nizamı nasıl ince bir stratejiyle tasfiye ettiğini ortaya koyuyor.

Sayfa: 400

Kayıp

Ezgi Çora, geçirdiği trafik kazasından sonra iki ay komada kalır. Uyandığında son üç yılına dair hiçbir şey hatırlamıyordur ve zihninde kendi sesi dışında başka sesler de vardır.

Sayfa: 400

Sana Bir Hikaye Anlatayım

Günlük hayatın rutine binen sorunlarıyla, iş, aşk, arkadaş ve aile ilişkilerinde patlak veren anlaşmazlıklar ve kırgınlıklarla mücadele etmeye çalışırken kendini Jorge Bucay’ın terapi koltuğunda bulan Demián’ın, nihayetinde kendini bulma ve tanıma yolculuğuna dönüşen hikâyesi...

Sayfa: 272

Maça Kızı 8

Maça kızı, yalnızca Anıl’ın hayatını mahvetmemişti; o parayı toplamaya çalışan, hastane odası önünde dualar edip ağlayan herkesi öldürmüştü aslında.

Sayfa: 664

Atatürk

Maça kızı, yalnızca Anıl’ın hayatını mahvetmemişti; o parayı toplamaya çalışan, hastane odası önünde dualar edip ağlayan herkesi öldürmüştü aslında.

Sayfa: 564

Mitoloji Rehberi

Mitoloji Rehberi, mit kavramının temeline inerken temel mit çeşitlerini ve en eski hikâyeleri en sade haliyle sunuyor. Hayvan mitleri, doğa mitleri, güneş, ay ve yıldız mitleri gibi çok çeşitli mitleri açıklamalarıyla anlatan bu kitap, mitolojiye meraklı okurlar için nitelikli bir kaynak.

Sayfa: 288

Marco Polo: Dünyanın Resmedilişi

Genel itibariyle İngiliz halkının okuyabileceği hiçbir baskısının olmaması şaşırtıcı görünebilir. Sadece derlemelerde ve Bay Marsden'ın sıkıcı ama ilginç eserinde yer alır. Bu eksikliği gidermek amacıyla elinizdeki kitap hazırlandı.

Sayfa: 320

Onun Adı Hayat

Hayat’ın romanı, doğum ile ölüm kapıları arasında kalan yaşamımızda karşımıza çıkabilecek her türlü güçlüğe karşı sapasağlam durarak ve kendimizi yaşamaya adayarak yol kat etmemize kılavuzluk edebilecek öğretilerin olduğu güçlü bir hikâye.

Sayfa: 392

Ferah

Davetkâr ve kendine has üslubuyla Ferah, kendi seçimlerinizi, inançlarınızı ve kaderin gücünü sorgulamanızı sağlayacak zaman zaman gülümseten, zaman zaman hüzünlendiren derin ve tutkulu bir roman.

Sayfa: 206

Anne Baba Cumhuriyeti

Etkileyici hikâyeler, açıklayıcı veriler ve pratik önerilerle dolu olan Anne Baba Cumhuriyeti, harekete geçiren heyecan verici bir mesaj sunuyor.

Sayfa: 368

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