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- 80 Trenle Dünya Turu kitabıyla, hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz
80 Trenle Dünya Turu kitabıyla, hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz
- Haber Merkezi
- 20.04.2022 - 10:55
- Güncelleme : 20.04.2022 - 11:46
Hint asıllı İngiliz gazeteci Monisha Rajesh, 80 tren yolculuğuyla dünyanın çevresini dolaşacağını söylediğinde kimse yapabileceğine inanmamıştı.
Ancak nişanlısı Jem ile sırt çantalarını toplayıp, Londra’dan bilinmeze doğru yola çıkmaları çok uzun sürmedi. Rusya’dan Moğolistan’a, Çin’den Vietnam’a, Kuzey Kore’den Malezya’ya ve çok daha ötesine uzanan çılgın bir maceraya atıldılar.
Sürükleyici, eğlenceli
Bu maceraya büyüleyici manzaralar, sıra dışı coğrafyalar, istasyonlarda tanışılan çeşit çeşit insanla kurulan dostluklar ve paylaşılan hikâyeler eşlik ediyor. Dünya vatandaşı olmanın ne anlama geldiğini yansıtan bu kitap; hayat, tarih ve kültür hakkında canlı bir anlatım sunuyor.
Rajesh’in sürükleyici sayfalarında dolaşırken hem yeni dünyalar keşfedecek hem de çok eğleneceksiniz.