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    80 Trenle Dünya Turu kitabıyla, hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz

    80 Trenle Dünya Turu, kitapseverleri günün karmaşasından ve yoğunluğundan alıp 80 farklı trenin içerisinde yaşanan, keyifli hikayelerin anlatıldığı bir yolculuğa çıkarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 11:46
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    80 Trenle Dünya Turu kitabıyla, hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz

    Hint asıllı İngiliz gazeteci Monisha Rajesh, 80 tren yolculuğuyla dünyanın çevresini dolaşacağını söylediğinde kimse yapabileceğine inanmamıştı.

    Ancak nişanlısı Jem ile sırt çantalarını toplayıp, Londra’dan bilinmeze doğru yola çıkmaları çok uzun sürmedi. Rusya’dan Moğolistan’a, Çin’den Vietnam’a, Kuzey Kore’den Malezya’ya ve çok daha ötesine uzanan çılgın bir maceraya atıldılar.

    80 Trenle Dünya Turu kitabıyla, hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz #1

    Sürükleyici, eğlenceli

    Bu maceraya büyüleyici manzaralar, sıra dışı coğrafyalar, istasyonlarda tanışılan çeşit çeşit insanla kurulan dostluklar ve paylaşılan hikâyeler eşlik ediyor. Dünya vatandaşı olmanın ne anlama geldiğini yansıtan bu kitap; hayat, tarih ve kültür hakkında canlı bir anlatım sunuyor.

    Rajesh’in sürükleyici sayfalarında dolaşırken hem yeni dünyalar keşfedecek hem de çok eğleneceksiniz.


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