Herper Lee'nın satış rekorları kıran romanı: Bülbülü Öldürmek

Amerikalı yazar Herper Lee'nin Amerika'daki ırkçılığı anlattığı Bülbülü Öldürmek romanı, yazarın en çok satan ve okunan romanıdır.

Yayınlandığından bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edinen Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek, Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch’in gözünden anlatıyor.

Harper Lee, kullandığı yalın ama çarpıcı dil aracılığıyla adalet, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık gibi hâlâ güncel temaları, Scout’un büyüyüş öyküsüyle birlikte dokuyarak, iyilik ve kötülüğü hem bireysel hem de toplumsal düzeyde mercek altına alıyor.

"BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK GÜNAHTIR"

"İstediğin kadar saksağanı vur vurabilirsen ama unutma, bülbülü öldürmek günahtır."

ETKİLEYİCİ GERÇEKLİK

Bir "zencinin" haksız yere suçlanması üzerinden gelişen olaylar; önyargılar, riyakârlık, sınıf ve ırk çatışmalarıyla beslenen küçük Amerikan kasabasının sınırlarını aşıp, insanlar arası ilişkide adaletin ve dürüstlüğün önemini anlatan evrensel bir hikâyeye dönüşüyor.

Sayfa: 360

ÖDENEN BEDELLER

Amerika’da kölelik, 1865’te kağıt üzerinde kaldırıldı ama ayrımcılık, ırkçılık devam etti. Siyahlar oy kullanamadı, beyazlarla aynı kiliseye-okula gidemedi, otobüslerde oturdukları yerler ayrıldı ve daha niceleri.

1900’lü yıllar, siyahların beyazlarla eşit haklara sahip olma mücadeleleriyle geçti. Martin Luther King ve Malcolm X 1950’li, 1960’lı yıllarda ayrımcılığa karşı önemli kazanımlar elde etti.

Bu kazanımların bedelini maalesef hayatlarıyla ödemek zorunda kaldılar. Harper Lee’nin Bülbülü Öldürmek adlı romanının yayınlanması da bu yıllara rastlar. Lee, romanda çocukların gözünden ırkçılığı ele almış, yazdığı bu tek romanla büyük ses getirmişti

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN IRKÇILIK

Amerika'da siyahilere yönelik yapılan ırkçılık uzun yıllar devam etti. Siyahiler ve beyazlar aynı toplu taşıma aracına bile binemiyorlardı. Siyahiler hayatın her alanından dışlanmış, adeta yok sayılmışlardı.

Okullarda bile siyahi öğrenciler içeri alınmıyor, eğitim hakları elinden alınmıştı. Usta yazar Herper Lee, 1960 yılında kaleme aldığı Bülbülü Öldürmek romanında, çocukların gözünden ırkçılığı bütün boyutlarıyla gözler önüne seriyor.