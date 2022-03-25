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    Hafta sonu için yeni okuma tavsiyeleri

    Hafta sonu için yeni okuma önerilerini siz kitapseverler için hazırladık.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 11:11
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    Hafta sonu için yeni okuma tavsiyeleri

    Bir hafta daha geride kaldı ve mart ayını da bitirmek üzereyiz. Umarım kitaplar açısından verimli bir ay olmuştur sizin için.Yarın hafta sonunun ilk günü; hafta sonuna özel sizin için seçtiğimiz altı okuma parçası..

    İthaki etiketiyle yeni çıkan altı kitaba bakalım...

    Lilith’in Dölü

    Hafta sonu için yeni okuma tavsiyeleri #1

    Lilith’in Dölü, kendi kıyametinden kaçamayan insanlığa bir umut ışığı.

    Meleğin Düşüşü

    Hafta sonu için yeni okuma tavsiyeleri #2

    Meleğin Düşüşü, polisiye ile korkunun ustaca harmanlandığı kapkaranlık bir çağdaş klasik.

    Çevengur

    Hafta sonu için yeni okuma tavsiyeleri #3

    Platonov’dan Çevengur hiciv, epik, ütopya, distopya, siyasi ve felsefi roman olarak adlandırılabilecek, tasnifler ötesi bir şaheser.

    Can

    Hafta sonu için yeni okuma tavsiyeleri #4

    Andrey Platonov’dan Can insanın özündeki hiçliği ve yaşam sorusuna verdiği cevapları sorgulatan kısa fakat derinlikli, okuyana ayna tutan bir uyanış romanı...

    Dinlenme ve Rahatlama Yılım

    Hafta sonu için yeni okuma tavsiyeleri #5

    Ottessa Moshfegh’den Dinlenme ve Rahatlama Yılım yeni bin yılın başlangıcında aylak bir bunalımın, gönüllü bir yalnızlığın acımasız,
    komik, dokunaklı romanı.

    Kışlalar Doldu Bugün

    Hafta sonu için yeni okuma tavsiyeleri #6

    Kışlalar Doldu Bugün, Mehmet Kart’ın hak arayışının nişanelerinden biri. Zorbalığın, ayrımcılığın, sömürünün karşısında durmak için var gücüyle çabalayanların hikâyesi. Daima umutla.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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