Hafta sonu için yeni okuma tavsiyeleri

Hafta sonu için yeni okuma önerilerini siz kitapseverler için hazırladık.

Bir hafta daha geride kaldı ve mart ayını da bitirmek üzereyiz. Umarım kitaplar açısından verimli bir ay olmuştur sizin için.Yarın hafta sonunun ilk günü; hafta sonuna özel sizin için seçtiğimiz altı okuma parçası..

İthaki etiketiyle yeni çıkan altı kitaba bakalım...

Lilith’in Dölü

Lilith’in Dölü, kendi kıyametinden kaçamayan insanlığa bir umut ışığı.

Meleğin Düşüşü

Meleğin Düşüşü, polisiye ile korkunun ustaca harmanlandığı kapkaranlık bir çağdaş klasik.

Çevengur

Platonov’dan Çevengur hiciv, epik, ütopya, distopya, siyasi ve felsefi roman olarak adlandırılabilecek, tasnifler ötesi bir şaheser.

Can

Andrey Platonov’dan Can insanın özündeki hiçliği ve yaşam sorusuna verdiği cevapları sorgulatan kısa fakat derinlikli, okuyana ayna tutan bir uyanış romanı...

Dinlenme ve Rahatlama Yılım





Ottessa Moshfegh’den Dinlenme ve Rahatlama Yılım yeni bin yılın başlangıcında aylak bir bunalımın, gönüllü bir yalnızlığın acımasız,

komik, dokunaklı romanı.

Kışlalar Doldu Bugün

Kışlalar Doldu Bugün, Mehmet Kart’ın hak arayışının nişanelerinden biri. Zorbalığın, ayrımcılığın, sömürünün karşısında durmak için var gücüyle çabalayanların hikâyesi. Daima umutla.

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