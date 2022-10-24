Haftanın yeni çıkan kitapları

Okurları bekleyen yepyeni kitaplardan bu hafta... Raflardaki yerini alan kitaplardan sizler için seçtiklerimiz...

Yeni kitap demek, yeni okumalar demek. Bunu en iyi kitap kurtları bilir. Raflardaki yerini alan kitaplardan siz kitapseverler için seçktiklerimize mutlaka göz atın. Okuma listenizi önerdiğimiz kitaplarla oluşturun.

İyi okumalar dileriz...

Walpurgis Gecesi - Karanlık Kitaplık

Gustav Meyrink, doğaüstü unsurlara yer veren Avrupalı yazarlar arasında benzerlerinden sıyrılıp çağa damga vuran, ele aldığı okült konuları modern zamanların meselesi hâline getirmekte usta bir isim. Meyrink’in Birinci Dünya Savaşı gibi kritik bir dönemde kaleme aldığı romanı Walpurgis Gecesi, maddiyat ile maneviyatın kesiştiği, tarihte gerçekten yaşanmış olayların dönüşerek hortladığı, kadim efsanelerin geri gelip modern çağı altüst ettiği, gotik ve politik bir anlatı.

Sayfa: 176

Kaybolmuş Ruhlar Sarayı 2: Senteria'nın Varisi

Dilara Keskin Kaybolmuş Ruhlar Sarayı II: Senteria’nın Vârisi ile okurları tarihin gizemli odalarında dolaştırmaya devam ediyor. Aşk ve ihanet, serinin ikinci kitabında daha derin ve kalıcı izler bırakıyor.

Sayfa: 400

Her Güne Bir Yasa





New York Times çoksatan listesinin bir numaralı yazarı ve dünyanın önde gelen güç ve strateji uzmanı Robert Greene, yirmi yılı askın süredir milyonlarca insana yol gösteriyor.

Sayfa: 464

Böyle Küçük Şeyler

Ülkesinin toplumsal ve siyasi geçmişine, sıradan insanların hikâyelerine yine küçük şeyler üzerinden dupduru bir dille ayna tutan Claire Keegan’ın son romanı Böyle Küçük Şeyler...

Sayfa: 88

Kendime Rağmen Kendim İçin

"Sevgili okur öncelikli amacım, düşüncelerinin hayatını nasıl değiştirebileceğini anlamanı sağlamak. Kendi gücünün sınırlarını keşfetmeye var mısın? Potansiyelini verimli kullanabilmek için neye ihtiyacın olduğunu biliyor musun? Gerçek ihtiyaçlarının ne olduğunun farkında mısın? Hepimizin hayata geliş amacı vardır. Acaba sen, kimlere ne öğretmek için hayattasın? Zihninde oluşan ve zaman zaman seni kurban psikolojisine sokan düşüncelerinin ana kaynağı nedir? Evrenle uyum hâlinde yaşamanın kolay yolları hakkında fikrin var mı? Zihin neden hep olumsuz şeyler düşünmeye daha meyillidir? Kendine sormaya cesaret edemediğin onlarca sorunun cevabını bu kitapla sana veriyorum."

Sayfa: 136

Ekonomi Felsefesi

Robinson okuyuculara ekonomi alanındaki düşüncelerin perde arkasını gösteriyor ve dogmatik içeriğini ifşa ediyor. Böylece iktisadın gerçek bir bilim olma yolunda ilerlemesi için kendini metafizikten arındırması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Sayfa: 160

Seninle Başlamadı Günlüğü

Türkiye’de çoksatan Seninle Başlamadı kitabını okuduğunuzu ve ilerlerken birçok yere notlar almak, atalarınızı araştırmak, ailenize sorular yöneltmek istediğinizi tahmin edeyoruz.

Sayfa: 192

Toplumun Çocuğa İhaneti

Toplumun Çocuğa İhaneti, insan doğasının gelişimine çok yönlü bir ışık tutan son derece önemli bir çalışma.

Sayfa: 414

İleri Yaşam Taktikleri

İleri Yaşam Taktikleri`nde son araştırmalarla kanıtlanmış, zamanla test edilmiş, sağlıktan paraya, liderlikten aşka, hayatın 17 alanında 750`den fazla önemli bilimsel gerçeği bulacaksınız. Çünkü zamanımız değerli, çünkü gerçek ve rafine bilgiye kolayca erişmemiz gerekiyor.

Sayfa: 144

Çukur

Çağdaş Japon edebiyatının gelecek vaat eden yazarlarından Hiroko Oyamada’nın kaleminden...

Sayfa: 96



