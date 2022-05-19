Yeni okuma önerileri

Hafta sonu yaklaşıyor ve sizi kitapsız bırakmak istemiyoruz. Yeni çıkan kitaplardan okuma önerisi sunuyoruz.

İthaki Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan yepyeni kitaplar, adeta okuma şöleni sunuyor. Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplardan siz okurlara öneriyoruz.

İşte o yeni çıkan kitaplar...

İokaste’nin Çocukları

Natalie Haynes, İokaste’nin Çocukları’nda Oidipus ve Antigone’nin trajik öykülerini, daha önce kenara itilmiş kadın karakterlerin gözünden yeniden inşa ediyor ve bu öykülerin yepyeni yanlarını ortaya çıkarıyor.

Özerkin Hisarı /

Yeni Güneş Kitabı 4





Özerkin Hisarı, tek bedende birden fazla ömrün kitabı.

Gölgeye Övgü

Gölgeye Övgü’de Tanizaki modernleşen dünyayı karanlık ve ışık üzerinden, Doğu ve Batı toplumlarının ilerleme karşısındaki reflekslerini de mukayese ederek masaya yatırıyor.

Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın

Eserlerinde çoğunlukla aşkın dile getirilmeye korkulan yanlarını cesurca işleyen Tanizaki Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın’da bir aşk üçgeninin ortasında kalan ve oradan oraya savrulan kedi Lili’nin etrafında şekillenen trajikomik bir hikâye anlatıyor.

Satürn Evleri 4





Mitsu sonunda cam silme işine alışmıştı. Tam da böyle hissederken, aniden çok değer verdiği birinin işi bırakacağını duydu. Kendine olan güveni ne olacaktı? Peki ya, iş dediğin neydi ki? Mitsu’nun kafası karışmıştı, üstüne üstlük işe yeni başlayan kişi de kendinden yaşça büyüktü.

Gel Eve Dönelim





Suat Derviş’in 1950 ve 1964 yıllarında iki defa tefrika edilen bu eşsiz romanı, gariptir ki, yazarı tarafından bile hiç anılmamış. Oysa okuyunca göreceksiniz, Suat Derviş’in en önemli, değerli ve dikkat çekici metinlerinden biri.

Kara

Kara’nın bir kolu halk hikâyelerine, diğer kolu alternatif dünya anlatılarına temas ediyor. Toprak Aras, hem romanına adını veren “Kara”yla bir halk kahramanı yaratıyor hem de bizi bekleyen olası bir gelecekten bahsediyor romanında.

Gez Gör Menekşe

Şiir severler için...