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    Yeni okuma önerileri

    Hafta sonu yaklaşıyor ve sizi kitapsız bırakmak istemiyoruz. Yeni çıkan kitaplardan okuma önerisi sunuyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 10:04
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    Yeni okuma önerileri

    İthaki Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan yepyeni kitaplar, adeta okuma şöleni sunuyor. Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplardan siz okurlara öneriyoruz.

    İşte o yeni çıkan kitaplar...

    İokaste’nin Çocukları

    Yeni okuma önerileri #1

    Natalie Haynes, İokaste’nin Çocukları’nda Oidipus ve Antigone’nin trajik öykülerini, daha önce kenara itilmiş kadın karakterlerin gözünden yeniden inşa ediyor ve bu öykülerin yepyeni yanlarını ortaya çıkarıyor.

    Özerkin Hisarı /
    Yeni Güneş Kitabı 4

    Yeni okuma önerileri #2

    Özerkin Hisarı, tek bedende birden fazla ömrün kitabı.

    Gölgeye Övgü

    Yeni okuma önerileri #3

    Gölgeye Övgü’de Tanizaki modernleşen dünyayı karanlık ve ışık üzerinden, Doğu ve Batı toplumlarının ilerleme karşısındaki reflekslerini de mukayese ederek masaya yatırıyor.

    Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın

    Yeni okuma önerileri #4

    Eserlerinde çoğunlukla aşkın dile getirilmeye korkulan yanlarını cesurca işleyen Tanizaki Bir Kedi, Bir Adam, İki Kadın’da bir aşk üçgeninin ortasında kalan ve oradan oraya savrulan kedi Lili’nin etrafında şekillenen trajikomik bir hikâye anlatıyor.

    Satürn Evleri 4

    Yeni okuma önerileri #5

    Mitsu sonunda cam silme işine alışmıştı. Tam da böyle hissederken, aniden çok değer verdiği birinin işi bırakacağını duydu. Kendine olan güveni ne olacaktı? Peki ya, iş dediğin neydi ki? Mitsu’nun kafası karışmıştı, üstüne üstlük işe yeni başlayan kişi de kendinden yaşça büyüktü.

    Gel Eve Dönelim

    Yeni okuma önerileri #6

    Suat Derviş’in 1950 ve 1964 yıllarında iki defa tefrika edilen bu eşsiz romanı, gariptir ki, yazarı tarafından bile hiç anılmamış. Oysa okuyunca göreceksiniz, Suat Derviş’in en önemli, değerli ve dikkat çekici metinlerinden biri.

    Kara

    Yeni okuma önerileri #7

    Kara’nın bir kolu halk hikâyelerine, diğer kolu alternatif dünya anlatılarına temas ediyor. Toprak Aras, hem romanına adını veren “Kara”yla bir halk kahramanı yaratıyor hem de bizi bekleyen olası bir gelecekten bahsediyor romanında.

    Gez Gör Menekşe

    Yeni okuma önerileri #8

    Şiir severler için...


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