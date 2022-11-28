Haftanın yeni çıkan kitapları

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan sizler için seçtiklerimiz...

Kasım ayının son günlerindeyix artık ve kasıma da güle güle diyeceğiz. Umarım bu ay sizler için okuma konusunda verimli geçmiştir. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için yeni çıkan kitaplardan bir liste hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Örümceğin Gölgesi

Örümcek Adam bir süre önce yabancı bir dünyada yaşadığı bir macera sırasında her düşüncesine cevap veren siyah bir kostüm buldu. Ama bu kostümün aslında bir ortak yaşam formu olduğunu ve onunla kalıcı olarak bağ kurmaya çalıştığını öğrendiğinde Peter ondan kurtuldu.



Bu ortak yaşar daha sonra yeni bir ev sahibi olarak Eddie Brock’u buldu ve Örümcek Adam için karanlık, korkunç yeni bir düşman yarattı: Venom.

Peki ya Örümcek Adam kostümü saklasaydı…?

Sayfa: 32

Güçlü Olduğumuz İçin Bizim Başımıza Geldi

Güçlü Olduğumuz İçin Bizim Başımıza Geldi; bize hayatın her anının yaşamaya değer olduğunu kanıtlayan, hayata dair muhteşem bir övgü. Mutluluğun heybetli gücü karşısında minnet dolu bir şekilde, kahkahalar ve gözyaşları arasında, sarsıcı bir hafiflik ve zarafetin hikâyesi.

Sayfa: 288

Kayıp Kelimeler Sözlüğü

1901 yılında, Editör Dr. James Murray ve diğer sözlükbilimcilerin hazırladığı efsanevi Oxford İngilizce Sözlüğü'nde “cariye” kelimesinin eksik olduğu keşfedildi. Bu kitap, onu çalan kızın hikâyesi…

Sayfa: 464

Bir Sarmaşık Teorisi

Bir aşk romanı...

Sayfa: 352

Cihanşah: Karakoyunlu Hükümdarı ve Farsça Şiirlerinin Türkçe Çevirisi

Cihânşâh, Hakîkî mahlasıyla Farsça ve Türkçe şiirler söyleyerek hem Türk dili ve edebiyatı hem de Fars dili ve edebiyatında söz sahibi olmuş, Türk tarihi ve kültürünün önemli ve büyük şahsiyetlerinden biridir.

Sayfa: 230



