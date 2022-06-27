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Yeni çıkan kitaplar
Raflardaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan bu hafta...
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- 27.06.2022 - 09:54
Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları siz okurlar için derledik. İyi okumalar diliyoruz...
Yirmi Yıl Sonra
Sıra dışı bir kitap okumaya nedersiniz?
Sayfa: 368
Kaplanın Sırtında
Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman.
Sayfa: 324
Küçük İşler Büyük Özgürlükler
Büyük sorular kitabı...
Sayfa: 208
Vahşi Robot
Kışkırtıcı olsa da gönülleri fethetmeyi başarıyor.
Sayfa: 200
Yaz Bulutları
Görmesini bilene her şey mucizeler kitabı...
Sayfa: 200