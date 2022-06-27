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    Yeni çıkan kitaplar

    Raflardaki yerini alan, yeni çıkan kitaplardan bu hafta...
    • Özel İçerik
    • 27.06.2022 - 09:54
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    Yeni çıkan kitaplar

    Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları siz okurlar için derledik. İyi okumalar diliyoruz...

    Yirmi Yıl Sonra

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Sıra dışı bir kitap okumaya nedersiniz?

    Sayfa: 368

    Kaplanın Sırtında

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman.

    Sayfa: 324

    Küçük İşler Büyük Özgürlükler

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Büyük sorular kitabı...

    Sayfa: 208

    Vahşi Robot

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Kışkırtıcı olsa da gönülleri fethetmeyi başarıyor.

    Sayfa: 200

    Yaz Bulutları

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Görmesini bilene her şey mucizeler kitabı...

    Sayfa: 200


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