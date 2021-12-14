Raflarda yerini alan yeni kitaplar

Raflardaki yerini alarak okurlarla buluşan yeni kitapları sizler için derledik.

Yeni yıla girmemize az bir süre kala yeni kitaplar da yayınlanmaya devam ediyor. Kitap raflarındaki yerini alan kitaplara birlikte göz atalım...

Mezarda İlk Gece Yaşanacaklar - Bir Kürekçinin Hikaye

Sen vefat ettikten sonra sevdiklerin senin şahsi odanın kapısını aralamak zorunda kalacaklar. Özel eşyalarını karıştıracaklar. Oda hatıralarla dolu, yaşanmışlıklarla dolu... Kederlere şahit olmuş. Kahkahalarına eşlik etmiş dört duvar.

Sayfa: 144

Sen Yola Çık Yol Sana Görünür





Her Şey Vaktini Bekler. Ne Gül Vaktinden Önce Açar Ne de Güneş Vaktinden Önce Doğar. Biraz Sabret Senin Olan Sana Gelecektir.

Sayfa: 184

Babaya Mektup

Franz Kafka, bu mektubu Kasım 1919'da babası Hermann Kafka'ya yazdı. Kafka'nın edebi vasisi Max Brod, Kafka'nın mektubu aslında babasına teslim etmesi için annesine verdiğini, bu mektupta kendini kaybetmiş olan bir ilişkiyi yenileyebileceğini umduğunu anlatıyor.

Sayfa: 64

Turan Hakanı Alp Er Tunga

Alp Er Tunga; Türk tarihini başarı, şan ve şeref ile süsleyen Oğuz Kağan, Bilge Kağan, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi sayılı devlet adamlarındandır. Büyük Hakan’dan sonra tarih sahnesinde yer alan Türk devletleri, ondan “kut alarak”, onun soyundan gelenler veya geldiğini iddia edenler tarafından kurulmuştur.

Sayfa: 232

Romanda Zaman

Edebî metinler, çağı ve onu oluşturan zamanın ruhunu bir ayna gibi yansıtarak geçmiş, şimdi ve gelecekteki oluş, olgu ve olaylarını irdeler. Nitekim sanat, zaman(lar)ın soylu öyküsünü kurgu mekânların içinde kendi dili ve imkânları dâhilinde bir fark edişler bütününe dönüştürerek yeniden kavramamızı sağlar.

Sayfa: 600

Mutluluk

Hermann Hesse’nin olgunluk döneminden, 1944-1956 yıllarına ait, en güzel düzyazılarını içeren bu seçme belirli bir tema ekseninde kaleme alınmış öykü, düşünce, anı, günlük türünde çeşitli yazılardan oluşuyor.

Sayfa: 176

Tepeteklak

Bir aşk nasıl hakkıyla yaşanır? Karşıdaki insan buna değmese de aşkın saf kimyası için hissedilen duygulardan pişmanlık duyulur mu? Nancy, onun hikâyesini okuyan herkesin hayata bakışını değiştirecek, insaniyetini sorgulatacak. Kitap sizi kendinizle baş başa kalıp vicdanınızı dinlemeye davet edecek…

Sayfa: 379

Kalbimdeki Uzak Doğu





Gezi severler için...

Sayfa: 300

Her Yaşta Dolu Dolu Yaşa

Uzun ve sağlıklı yaşamın sırları neler? Yaşlanmaya ne kadar hazırız? Başarılı yaşlanmak için neler yapabiliriz? Uzman isimlerin önerileriyle yaşlanmaya bakış açınızı değiştirecek bir kitap…

Sayfa: 216

Ayrılık Yaman Kelime - Ahmet Özhan Kitabı

Bu bir Ahmet Özhan kitabı… Genç yaşta şöhreti yakalayan, bir magazin figürü olarak konumlandırılan ve seçtiği tasavvuf yoluyla yine çok konuşulan bir sanatçının Ahmet Şükrü Katıöz olarak doğup, Ahmet Özhan’a dönüşmesinin hikâyesi… Gazeteci Ahmet Tezcan’ın sorduğu sorulara samimiyetle cevap veren sanatçının hayatını okurken onu çok daha yakından tanıyacaksınız.

Sayfa: 280