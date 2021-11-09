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    Yeni kitaplarla yeni okumalar

    Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplar, İthaki Yayınları etiketiyle okurlarını bekliyor.
    • Özel İçerik
    • 09.11.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:51
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    Yeni kitaplarla yeni okumalar

    Kasım ayında da yeni kitaplarını yayınlayan İthaki, okurlarını sevindirmeye devam ediyor.

    İşte raflardaki yerini alan o yeni kitaplar...

    Süt Kardeşler

    Yeni kitaplarla yeni okumalar #1

    Kendi günahlarımızı tekinsiz bir şekilde yansıtan ‘şeytani’ çocukların anlatıldığı klasik eserlerin yanına koyabileceğimiz sert bir gerilim romanı..

    Biri, Hiçbiri, Binlercesi

    Yeni kitaplarla yeni okumalar #2

    Nobelli yazar Pirandello’nun yazması uzun yıllarını alan şaheseri Biri, Hiçbiri, Binlercesi önyargılar üzerinde yükselen toplumda bireyin bağımsız bir kimliğe, özgürlüğüne kavuşması üzerine, yanılsamalarla dolu bir anlatı.

    Yük

    Yeni kitaplarla yeni okumalar #3

    Halil Tekeş, ikinci romanı Yük ile yeni ve üzerine uzunca düşünülmesi gereken bir kahraman armağan ediyor okura. Etiyle kemiğiyle, derdiyle tasasıyla, sözüyle bakışıyla gerçek ve karmaşık. Kusursuz kurgusu, sahici diyalogları, yalın dili ve hissettirdikleriyle Yük tam olarak duygu romanı.

    Alacakaranlık Kavşağı
    / Zaman Çarkı 10

    Yeni kitaplarla yeni okumalar #4

    Fantastik edebiyatın devi Robert Jordan’ın kaleminden çıkan Zaman Çarkı destanı dünya çapında milyonların hayal gücünde yer etti. Ayrıntılı dünyası, en ince detayına kadar düşünülmüş büyü sistemi, gönüllere taht kuran karakterleri Zaman Çarkı’nın okurlar tarafından bu kadar sevilmesinin sadece birkaç sebebi. Zaman Çarkı’nın etkileri, Patrick Rothfuss, Brandon Sanderson, Brent Weeks gibi günümüzün en büyük fantastik yazarlarının eserlerinde görülebilir.

    Düş Hançeri / Zaman Çarkı 11

    Yeni kitaplarla yeni okumalar #5

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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