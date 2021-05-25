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Okurlarını bekleyen yeni kitaplar
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- 25.05.2021 - 10:36
Yeni haftaya yepyeni kitaplarla başlangıç yapmak istemez misiniz? Kitap Ayracı olarak sizler için okuma önerisi hazırladık. Hem yeni çıkanlardan hem de önerilerden..
Hepinize bol kitaplı günler diliyoruz..
Stephan King - Kan Varsa
Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor. Holly’nin ilk yalnız macerasının dışında Bay Harrigan’ın Telefonu, Chuck’ın Hayatı ve Sıçan öyküleri uykularınızı kaçıracak.
Sayfa: 432
İclal Aydın - Söylenmemiş Sözler
İclal Aydın'dan yepyeni bir roman...
Sayfa: 416
Kazuo Ishiguro - Klara İle Güneş
Günümüzün en büyük yazarlarından Kazuo Ishiguro, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandıktan sonra yayımlanan ilk romanı Klara ile Güneş'te, yeni teknolojilerin etkisiyle köklü değişimler geçirmiş bir toplumda yaşanan, sevgi, umut ve fedakârlığa dair unutulmaz bir hikâye anlatıyor.
Sayfa: 264
Zülfü Livaneli - Balıkçı ve Oğlu
Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.
Sayfa: 140
Vedat Milor - Hesap Lütfen
Nurhak Kaya sordu; Vedat Milor geniş tecrübesinden ve bilgisinden süzdüğü insana, topluma dair gözlemlerini; bu kaotik dünyada her daim hayatta kalma stratejilerini Hesap Lütfen!’de okurlarla paylaştı.
Sayfa: 272
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com