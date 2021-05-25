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    Okurlarını bekleyen yeni kitaplar

    Kitap raflarında yerini alan yeni kitaplardan bir seçki...
    • Özel Haber
    • 25.05.2021 - 10:36
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    Okurlarını bekleyen yeni kitaplar

    Yeni haftaya yepyeni kitaplarla başlangıç yapmak istemez misiniz? Kitap Ayracı olarak sizler için okuma önerisi hazırladık. Hem yeni çıkanlardan hem de önerilerden..

    Hepinize bol kitaplı günler diliyoruz..

    Stephan King - Kan Varsa

    Okurlarını bekleyen yeni kitaplar #1

    Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor. Holly’nin ilk yalnız macerasının dışında Bay Harrigan’ın Telefonu, Chuck’ın Hayatı ve Sıçan öyküleri uykularınızı kaçıracak.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 432

    İclal Aydın - Söylenmemiş Sözler

    Okurlarını bekleyen yeni kitaplar #2

    İclal Aydın'dan yepyeni bir roman...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 416

    Kazuo Ishiguro - Klara İle Güneş

    Okurlarını bekleyen yeni kitaplar #3

    Günümüzün en büyük yazarlarından Kazuo Ishiguro, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandıktan sonra yayımlanan ilk romanı Klara ile Güneş'te, yeni teknolojilerin etkisiyle köklü değişimler geçirmiş bir toplumda yaşanan, sevgi, umut ve fedakârlığa dair unutulmaz bir hikâye anlatıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 264

    Zülfü Livaneli - Balıkçı ve Oğlu

    Okurlarını bekleyen yeni kitaplar #4

    Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 140

    Vedat Milor - Hesap Lütfen

    Okurlarını bekleyen yeni kitaplar #5

    Nurhak Kaya sordu; Vedat Milor geniş tecrübesinden ve bilgisinden süzdüğü insana, topluma dair gözlemlerini; bu kaotik dünyada her daim hayatta kalma stratejilerini Hesap Lütfen!’de okurlarla paylaştı.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 272

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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