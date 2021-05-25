Okurlarını bekleyen yeni kitaplar

Kitap raflarında yerini alan yeni kitaplardan bir seçki...

Yeni haftaya yepyeni kitaplarla başlangıç yapmak istemez misiniz? Kitap Ayracı olarak sizler için okuma önerisi hazırladık. Hem yeni çıkanlardan hem de önerilerden..

Hepinize bol kitaplı günler diliyoruz..

Stephan King - Kan Varsa

Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor. Holly’nin ilk yalnız macerasının dışında Bay Harrigan’ın Telefonu, Chuck’ın Hayatı ve Sıçan öyküleri uykularınızı kaçıracak.

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Sayfa: 432

İclal Aydın - Söylenmemiş Sözler





İclal Aydın'dan yepyeni bir roman...

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Sayfa: 416

Kazuo Ishiguro - Klara İle Güneş

Günümüzün en büyük yazarlarından Kazuo Ishiguro, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandıktan sonra yayımlanan ilk romanı Klara ile Güneş'te, yeni teknolojilerin etkisiyle köklü değişimler geçirmiş bir toplumda yaşanan, sevgi, umut ve fedakârlığa dair unutulmaz bir hikâye anlatıyor.

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Sayfa: 264

Zülfü Livaneli - Balıkçı ve Oğlu

Zülfü Livaneli’nin, uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor.



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Sayfa: 140

Vedat Milor - Hesap Lütfen

Nurhak Kaya sordu; Vedat Milor geniş tecrübesinden ve bilgisinden süzdüğü insana, topluma dair gözlemlerini; bu kaotik dünyada her daim hayatta kalma stratejilerini Hesap Lütfen!’de okurlarla paylaştı.

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Sayfa: 272

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com