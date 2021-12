Yeni kitaplarla, yeni okumalar

Haftanın ilk gününde çıkan yeni kitapları beğeninize sunuyoruz.

Haftanın ilk günü bugün... Her hafta olduğu gibi bu hafta da raflardaki yerini alan yeni kitapları sizler için derledik. İthaki Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan kitapları tanıyalım...

On bin

On yedi yaşındayken, January tuhaf bir kitap buldu. Akılalmaz hikâyeler anlatan bir kitap.

İç Mekân Çin Mahallesi

Charles Yu’dan İç Mekân Çin Mahallesi, toplumsal önyargıların belirlediği sınırların ötesindeki göçmenlerin ve figüranların arasında, sahnenin gerisinde kalan ötekilerin romanı.

Semenderlerle Savaş

Semenderlerle Savaş, insanın içindeki karanlığın bir aynası.

Kapanda Bir Hayal

Burcu Ünlü, ilk kitabı Kapanda Bir Hayal ile insanın temiz kalmış yerini işaret eden öyküler armağan ediyor okura. Evi, yuva denen kapanı, insanın kendi içine sıkışıp kalmasını zaman zaman ironiyle zaman zaman da tokat gibi çarpan göndermelerle anlatıyor.

Yeni Bahar / Zaman Çarkı Başlangıç Kitabı

Son Yeni Bahar, Zaman Çarkı serisinin ilk cildi Dünyanın Gözü’ndeki olayların öncesini anlatan, hem bir başlangıç hem de bir devam kitabı.

Oblomov

Dünya altüst olur ve ikilemlerin ülkesi Rusya bu değişime ayak uydurmaya çabalarken Gonçarov, atalet içinde bir karakteri anlatır okuruna:

İlya İlyiç Oblomov.

Kumarbaz

İnsan ile yazgısı arasındaki gerilimi işlemedeki ustalığını bu defa saplantı üzerinden sergileyen Dostoyevski, acilen ve mecburen kaleme aldığı Kumarbaz’da kendi yaşamından biraz fazla ilhamla yine insan ruhunun derinliklerine bakıyor.

Şiir severler için...

Son Ses, Son Nefes: Ölüm Hikâyeleri

Son Ses, Son Nefes, Selahattin Enis’in 1937-42 yılları arasında kaleme

aldığı 35 öyküyü bir araya getiriyor. Okuduğunuz zaman, neredeyse her birinin bir ölümle başladığını yahut bittiğini görecek, hayret edeceksiniz.

Selahattin Enis baktığı her yerde ölüm görüyor, hayat verdiği her karaktere ölümlerden ölüm seçiyor.

Edward Said’le Yeniden Başlamak: Entelektüel, Sürgün ve Şarkiyatçılık

"...Dolayısıyla şu aynı zamanda bizim kritik sorumuzdur: Batı’nın sömürgeci zalimliklerini yöntemli bir biçimde ortaya koyarken 'Doğululuğu' teolojik köken gibi mi üstleneceğiz yoksa seküler bir başlangıç noktası mı saptayacağız?"