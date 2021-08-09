9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü'nde tavsiye okumalar

Bugün 9 Ağustos... Bu günün özel bir anlamı var. Çünkü bugün Dünya Kitapseverler Günü. Bütün kitap kurtlarının günü kutlu olsun... Bu güne özel sizler için okuma tavsiyesi hazırladık.

Ne zaman ve kim tarafından ilk olarak kutlandığı bilinmese de 9 Ağustos, Dünya Kitapseverler Günü olarak her sene kitap kurtları tarafından kutlanıyor.

Biz de Kitap Ayracı ailesi olarak bütün kitapseverlerin bu özel gününü kutluyor, nice kitaplı yıllar diliyoruz.

Okurların sevdiği kitapların tadını çıkarttığı 9 Ağustos Kitapseverler Günü kutlu olsun.

İyi ki kitaplar var..

Bugüne özel siz kitapseverler için öneri okuma listesi hazırladık; iyi okumalar dileriz...

"Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır."

Michel De Montaigne

"KİTAPLAR KAPILAR GİBİDİR"

“Kitaplar da kapılar gibidir. Bir kez açtın mı, bambaşka bir dünyaya geçiverirsin.” Jeanette Winterson





KİTAP OKUMAK...

Kitap okumak insanın en özel eylemlerinden biridir. Sadece insanoğluna özgü olan kitap okumak, son zamanlarda ülkemizde de artmış durumda. Bunun için mümkün olduğunca kitap okunmalı ve bundan asla vazgeçilmemelidir.

ÖNERİLER...

Kuşlar da Gitti

Yaşar Kemal'in en çok satan dördüncü romanı...

Sayfa: 79

Kayıp Tanrılar Ülkesi

Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir serüven..

Sayfa: 504

Hayata Dön

Psikianalizin sihirli değneğinin dokunduğu yerde yükselen bir başarı öyküsü…

Sayfa:432

Hazan

Ayşe Kulin'den yepyeni bir kitap...

Sayfa: 326

Gayriresmi Harry Potter Yemek Kitabı

Gayriresmi Harry Potter Yemek Kitabı, Banoffi Turtası kadar kolay Hogwarts tarzı yemekleri içeriyor.

Sayfa: 256

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com