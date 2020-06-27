9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı online gerçekleşti

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı’nın dokuzuncusu bu yıl Koronavirüs önlemleri sebebiyle 25-26 Haziran’da online gerçekleşti…

Yayıncılık alanında mümkün olan her etkinliği takip etmeye çalışıyorum. Son iki günüm de, önümde word dosyası, kulağımda Yayıncılık Kurultayı’nın lezzetli konuşmacılarının sesleri ile geçti. Amin Maaulof’tan ikinci günün sonunda Murathan Mungan’a dek hiçbir sözcüğü kaçırmamak için tetikteydim. Hepimizin derdi ortaktı; kitaplar…

İki gün süren bu lezzetli kurultay, 6 oturumdan oluştu. Yurt dışından 12 konuşmacının konuk olduğu kurultaya, Türkiye’den de alanında birbirinden değerli 46 konuşmacı katıldı. Sunumu ise sevgili Merve Okçuoğlu yaptı. İlk kez sanal ortamda denenen bir etkinlik için herkes muntazam hazırlanmıştı. Konuşmacıların ortak konusu pandeminin yarattığı sıra dışı dönemden geçerken yayıncılığın bundan nasıl etkilendiği, bu alanı gelecekte nelerin beklediği üzerineydi. Ayrıca dijital seçeneklerden, kitap tedarik zincirinde yaşanan değişimlerden, telif haklarındaki gelişmelerden, Türkiye’de okuma kültürünün gelişiminden ve elbette sabit fiyat sisteminin yansımalarından söz edildi. Ayrıca bu kurultay, Türkiye Yayıncılar Birliği’ne uzun yıllar hizmet vermiş eski başkanlardan Çetin Tüzüner’in anısına adandı.

Youtube üzerinden de canlı yayınlanan bu etkinlikte, iki günde toplam 500 izleyici bir aradaydık. Kariyerinde 40 yılı deviren şair ve yazar Murathan Mungan’ın değerli kapanış konuşması ile son bulan kurultayın online sonuç bildirgesi de ilerleyen günlerde paylaşılacak. Ancak ben biraz kurultaydan detay paylaşmak istiyorum şimdi…

(Amin Maalouf)

AÇILIŞ KONUŞMASINDAN MESAJLAR

25 Haziran Perşembe sabahı saat 10.00’da Merve Okçuoğlu’nun sunumu ile başlayan kurultayın açılış konuşması kalabalıktı. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer, yazar Amin Maalouf, PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı Zeynep Oral ve Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri Hakkı Zariç, kurultayı değerli konuşmaları ile açtılar. Ayrıca Çetin Tüzüner’in anısına bir video da yayınlandı.

(Kenan Kocatürk)

Kenan Bey, yayıncılığın temelini oluşturan telif haklarında yaşanan ihlallerin pandemi sürecinde artışa geçtiğine dikkat çekerken, yayıncıların telif haklarını bu dönemde özellikle savunmak zorunda olduğunu belirtti. Video kayıtları ile katılan yabancı konuklardan Amin Maalouf, insanlığın aynı anda bir kazadan geçtiğini ve bu kazanın insanlara umutsuzluktan çok umut aşılaması gerektiğini söyledi. Hugo Setzer ise, bu dönemin olağanüstü şartlarının telif hukuku ve yayınlama özgürlüğü gibi, yayıncılığın hayati organlarını zedelemek için kullanılmasının kötü niyetli olduğuna dikkat çekerek, bunlara karşı tetikte olmak gerektiğini vurguladı.

Zeynep Oral, PEN Türkiye’nin, Türkiye Yayıncılar Birliği ve Türkiye Yazarlar Sendikası ile pek çok alanda ve konuda dayanışma içinde olduklarını ve bunu sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti. Hakkı Zariç ise, kurumlar arası iletişimde kalarak dayanışma içinde olacaklarını ve geleceğe dair hep umutlu olduklarını dile getirerek kurultayı selamladı…

(Etkinlik takvimi)

NELER KONUŞULDU

6 başlıkla düzenlenen oturumlar şöyleydi:

- Yayın Dünyasında Yeni Dönem

- Yayıncılıkta Dijital Seçenekler





- Telif Haklarında Olası Gelişmeler

- Kitap Tedarik Zincirinde Yeni Dönem





- Yazılı Kültürü Koruma Yasası İçin Yeni Bir Yol

- Okuma Kültürümüz ve Geleceğe Bakış

Alanında başarılı ve birbirinden değerli isimler bu başlıklar adına fikirlerini paylaştı ve gelen soruları yanıtladı. Ahmet Ümit’ten Mert Fırat’a, Mine Soysal’dan Yekta Kopan’a, Metin Celal’den Berk İmamoğlu’na pek çok isim bu süreçten geçerken yayıncılığı nelerin beklediği üzerine konuştu…

(Murathan Mungan)

KAPANIŞ

Kapanışta değerli şair ve yazar Murathan Mungan, tecrübelerinden yola çıkarak sunduğu konuşmasında, içinden geçtiğimiz bu süreçte krize karşı sahip olunması gereken şeyin gerçek bir ‘her şeye rağmencilik’, bir ‘iç güç’ olması gerektiğini ifade etti. Herkesin iyi yaptığı işleri ödün vermeden daha da iyi yapmaya çalışması gerektiğine dikkat çekti.

9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı'nda konuşan konularla ilgili sizin düşünceleriniz neler?

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Damla Karakuş

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