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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni yılın ilk haftasında raflardaki yerini alan kitaplara göz atalım. Yeni yıla taze kitaplarla başlangıç yapmak isteyenler için liste hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 02.01.2023 - 13:40
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 13:46
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    Yeni çıkan kitaplar

    2022'ye güle güle dedik ve hep birlikte 2023'e merhaba dedik. Bu yılın özellikle okurlar için bol kitaplı geçmesini diliyorum. Bunun için 2023 yılının ilk haftasında yayınlanan kitapları sizler için hazırladık.

    İyi okumalar dileriz..

    Ateş ve Kan

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Taht Oyunlarında yaşanan olaylardan yüzyıllar önce, –Valyria Kıyameti’nden sağ çıkan tek ejderlordları ailesi olan– Targaryen Hanesi, Ejderha Kayası’na yerleşmişti. Batıdiyar tarihinin en şanlı ama bir o kadar da tartışmalı hanesinin öyküsü, Ateş ve Kan’da, ateş ve kanla yazılıyor. Ejderhanın ejderhayla, kardeşin kardeşle savaştığı, bildiğimiz anlamda Batıdiyar'ı Batıdiyar yapan bu dönem, Demir Taht’ın yaratıcısı efsanevi Fatih Aegon’la başlıyor. Fatih’ten sonra gelen âlimler ve zalimler, korkaklar ve kahramanlar ama en çok da muazzam ejderhalar o tahtı elinde tutmak isteyen kral ve kraliçelerin hırslarının bir parçası oluyor.

    Sayfa: 664

    İyi Bir İlişki için Anlaşmanın Sırları

    Yeni çıkan kitaplar #2

    İyi Bir İlişki için Anlaşmanın Sırları, ilişkiler hakkında zengin ve yeni bir bakış açısı sunarken, korkularımızdan kurtulmamız konusunda da bize rehberlik ediyor.

    Sayfa: 160

    Einstein’ın Parlak Buluşu

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Parker anlatısına Einstein’ın yaşamıyla, yani Einstein’ın çocukluğundan itibaren fiziğe nasıl yöneldiğiyle başlıyor. Einstein’ın eğitim ve özel hayatının gösterilmesinin ardından dâhi Einstein’ın anlatısına geçiliyor. Döneminin ve günümüzün süregelen fizik tartışmaları; Einstein ile bağlantılı ve fiziğe, matematiğe yön veren biliminsanları; Einstein’ın en zor teorileri sıradan okuyucuya tüm basitliğiyle aktarılıyor. Einstein’ın başarılarını, hatalarını, haklılıklarını, mücadelesini, hayallerini, düşlerini ve nasıl bir insan olduğunu Parker, tüm yalınlığıyla ortaya koyuyor.

    Sayfa: 200

    Üç Suikastçı

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Uluslararası en çok satan Suikast Treni’nin yazarı Isaka, Tokyo'nun yeraltı suç dünyasında geçen yüksek oktanlı bir gerilimle, sıradan bir adamı bir grup yetenekli ve sıra dışı suikastçıyla karşı karşıya getiriyor.

    Sayfa: 274

    Duygusal Oyunlar

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Psikiyatrist Dr. Bahar Tezcan, ilişkilerin en çok yara aldığı alanlardan biri olan duygusal manipülasyonları kaleme alıyor bu kez titizlikle. “Love bombing-gaslighting-ghosting”, ilişkilerde stratejiler ve duygusal manipülasyonlar konularının vakalar ve denemelerle anlatıldığı Duygusal Oyunlar, kendinizi manipüle ederken ya da edilirken bulduğunuz her duruma bilgi, kavrayış ve deneyim katacak.

    Sayfa: 256

    Bilinç Dışı Öyküler - Sulu Boya

    Yeni çıkan kitaplar #6

    Farklı bir okuma...

    Sayfa: 140

    Bavula Sığmayan

    Yeni çıkan kitaplar #7

    Bavula Sığmayan, görünenin ötesine geçip insana ve yaşadıklarımıza farklı perspektiflerden bakmamızı sağlayan geniş bir panorama sunuyor bizlere. Nermin Yıldırım’ın duyarlı bakışı, etkileyici diliyle dokuduğu derinlikli hikâyeler, yüreklere dokunurken, tekrar tekrar okuma isteği yaratacak, uzun süre hafızalardan çıkmayacak.

    Sayfa: 232

    Korku Günlüğü

    Yeni çıkan kitaplar #8

    İçinde bulunan birbirinden farklı etkinliklerle kitap okumaktan tiyatroya gitmeye, hedeflerinizi takip etmekten yazma yeteneğinizi keşfetmeye kadar birçok alışkanlık kazanacaksınız…

    Tüm bunlar ve daha fazlası sizin için Korku Günlüğü’nde……

    Sayfa: 144

    Köklerimiz Mirasımızdır - Aile Dizimi Terapisiyle Geçmişten Gelen Travmalardan Kurtulmak

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Elinizden gelen her şeyi yapmanıza rağmen bir türlü arzu ettiğiniz hayata ulaşamamanın altında görünmeyen etkiler olabilir. İçine doğduğunuz ailenin geçmişten getirdiği travmaları anladığınızda sizi yoran ve bilinçli olarak çözemediğiniz sorunların yükü kaybolur. Aile Dizimi’nin Türkiye’deki babası olarak nitelenen Uzman Klinik Psikolog Tuna Tüner, bu kitapla Aile Dizimi’nin bilinmeyenlerini anlatıyor.

    Sayfa: 184

    Fantastik Harry Potter Canavarlar Rehberi - Unoffical

    Yeni çıkan kitaplar #10

    150’den fazla canavar, varlık ve ikisinin arasındaki her şeyden oluşan sarsıcı bir çeşit yelpazesine sahip Unofficial Harry Potter Fantastik Canavarlar Rehberi, Harry Potter serisinin yanı sıra Fantastik Canavarlar filmleri de dâhil olmak üzere büyücü dünyası evreninden bilinen her yaratığı sunar. Bilgiç Mıncıklar, yardımsever ev cinleri, baykuş serpintisi, Akromantula, Kabuluklar ve diğer sihirli yaratıklarla dopdolu olan bu başlık, her yaratığın büyüklüğü, rengi ve alışkanlıkları, buna ek olarak Harry’nin ve Newt Scamander’ın hikâyelerinde nerede rastladığımız da dâhil olmak üzere benzersiz özelliklerini vurguluyor ve bir sonraki dolunaya kadar hayranlarını meşgul etmeyi garanti eden büyücülük dünyası ilmiyle ilgili sihirli bilgiler içeriyor.

    Sayfa: 217


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