Ege’nin en büyük kitap fuarı kapılarını 4'üncü kez açıyor

Denizli’de kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege’nin en büyük kitap fuarı, 4’üncü kez Denizlililerle buluşuyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, katılımcılarıyla birlikte Ege’nin en büyük kitap fuarını 4’üncü kez düzenleyecek.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl ertelenen Ege’nin en büyük kitap fuarı 8-17 Ekim tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda kapılarını açacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 4’üncü Kitap Fuarı’nın onur konuğu Denizlili akademisyen, araştırmacı yazar Prof. Dr. Önder Göçgün olacak.

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen ve rekor katılımlara sahne olan kitap fuarında her gün birçok yazar, düzenlenecek imza günlerinde Denizlililerle buluşacak.

YAZAR VE OKUR BULUŞMASI

Çevre illerden de çok sayıda katılımın beklendiği Denizli Büyükşehir Belediyesi 4’üncü Kitap Fuarı’na, Türkiye’nin en ünlü yazarları ve yayınevleri katılacak. Ayrıca Denizlili yazarlar ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’nda yer alan eser sahipleri de fuarda olacak, okuyucularıyla bir araya gelecek.

“DENİZLİ BİR KEZ DAHA KİTAPLA BULUŞACAK"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her yıl heyecanla beklenen kitap fuarını geçtiğimiz yıl pandemi şartları nedeniyle yapamadıklarını, bu yıl ise yeniden kitapseverlerle buluşacak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 4’üncü Kitap Fuarı’nın bu yıl da 10 gün boyunca açık kalacağını ifade eden Başkan Zolan, "Türkiye’nin en ünlü yazarları ve yayınevleri kitap fuarımıza katılacak. Gereken tüm önlemleri aldık. Yazarlarımızı, şairlerimiz, edebiyatçılarımız düzenleyeceğimiz imza günleri, panel ve konferanslarla vatandaşlarımızla bir araya gelecekler. Dolu dolu geçecek bir fuar olacak. Şimdiden tüm hemşerilerimizi bu güzelliğimize sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.













