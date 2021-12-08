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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitapları sizler için derledik.
    • Özel İçerik
    • 08.12.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 12:30
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    Yeni çıkan kitaplar

    Aralık ayında da yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Okurların beğenisine sunulan yeni kitaplara birlikte göz atalım.

    İyi okumalar dileriz...

    Kehribar

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Berrak fakat derin dili, karakterlerinin canlılığı, olaylarının sürükleyiciliği, dönemsel detaylarının zenginliği, can yakıcı meselelerinin her daim geçerliliği ile tarihin özel bir noktasından çekip çıkarılmış olsa da evrensel insanlık hallerine dair söyleyecek sözü olan destansı bir başyapıt. Sekiz yıllık bir emeğin sonucu.

    Sayfa: 608

    Karacaoğlan - Deli Gönül Uçtu Yine

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Bir Karacaoğlan kitabı...

    Sayfa:104

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Akşamlar Rahatsız Edicidir 30 dile çevrildi. Bu romanıyla 2020 Man Booker ödülünü alarak Marieke Lucas Rijneveld, 28 yaşında Hollanda Edebiyatı’nın dünya çapında tanınan star’ı haline geldi.

    Sayfa: 224

    Taksiii

    Yeni çıkan kitaplar #4

    "Bu kitapta doksanlı yıllardan itibaren İstanbul taksilerinde yaşadıklarımdan bir demet sundum okurlarıma. Turistleri, savunmasız yaşlıları, özellikle de yaşlı kadınları hedef alan taksici eziyetine sık maruz kalmış biri olarak yazdıklarımın çok kişinin yüreğine dokunacağına inanıyorum. Amacım, İstanbul’un taksi şoförlerini incitmek değil, sorunun çözümünü engelleyerek İstanbulluları kendi çıkarları için mağdur edenlere dikkat çekmek. Mesleklerini hakkıyla, namusuyla yapan çilekeş sürücülere ise saygılar olsun."

    Sayfa: 120

    Rağmenciler - Akacak Azim Damarda Durmaz!

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Bu kitap rağmenci karakter ve kafa yapısını anlatıyor. Acıyı akılla işleyenlerin, zorluklara göğüs gerenlerin, yedi kez düşse de sırtı yere gelmeyenlerin hikâyeleri var.

    Sayfa: 232

    Karmik Astroloji ve Ezoterizm Işığında 2022

    Yeni çıkan kitaplar #6

    2022 ile başa çıkmaya hazır mısınız?

    Sayfa: 216

    Ölülerle Uzlaşmak

    Yeni çıkan kitaplar #7

    Margaret Atwood Odysseus’tan Doktor Jekyll ve Bay Hyde’a kadar insanlığın bütün karakterlerini, bütün öykülerini doldurduğu Kendine Ait Odasında bu soruların cevaplarını arıyor. Sevgili Okur, kapıyı tıklatıp içeri girmez misin? Bir kahve?

    Sayfa: 232

    Büyüleyici Bağırsak

    Yeni çıkan kitaplar #8

    Her konuda duyarlılık gösteren, her daim sorumluluk alan ve hiçbir zaman çalışmaktan kaçınmayan efsanevi organımız: Bağırsak.

    Sayfa: 304

    İyileşen Evliliğim

    Yeni çıkan kitaplar #9

    Bir evlilik kitabı...

    Sayfa: 200

    Siyaha Bulaşan Kadınlar

    Yeni çıkan kitaplar #10

    Siyaha Bulaşan Kadınlar'da Büşra Cebe, bir grup İstanbullu kadının kesişen yaşamları üzerinden bizi siyahın tüm tonları ile yüzleştiriyor!

    Sayfa: 228

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