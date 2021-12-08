Yeni çıkan kitaplar

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan yeni kitapları sizler için derledik.

Aralık ayında da yeni kitaplar yayınlanmaya devam ediyor. Okurların beğenisine sunulan yeni kitaplara birlikte göz atalım.

İyi okumalar dileriz...

Kehribar

Berrak fakat derin dili, karakterlerinin canlılığı, olaylarının sürükleyiciliği, dönemsel detaylarının zenginliği, can yakıcı meselelerinin her daim geçerliliği ile tarihin özel bir noktasından çekip çıkarılmış olsa da evrensel insanlık hallerine dair söyleyecek sözü olan destansı bir başyapıt. Sekiz yıllık bir emeğin sonucu.

Sayfa: 608

Karacaoğlan - Deli Gönül Uçtu Yine

Bir Karacaoğlan kitabı...

Sayfa:104

Akşamlar Rahatsız Edicidir 30 dile çevrildi. Bu romanıyla 2020 Man Booker ödülünü alarak Marieke Lucas Rijneveld, 28 yaşında Hollanda Edebiyatı’nın dünya çapında tanınan star’ı haline geldi.

Sayfa: 224

Taksiii





"Bu kitapta doksanlı yıllardan itibaren İstanbul taksilerinde yaşadıklarımdan bir demet sundum okurlarıma. Turistleri, savunmasız yaşlıları, özellikle de yaşlı kadınları hedef alan taksici eziyetine sık maruz kalmış biri olarak yazdıklarımın çok kişinin yüreğine dokunacağına inanıyorum. Amacım, İstanbul’un taksi şoförlerini incitmek değil, sorunun çözümünü engelleyerek İstanbulluları kendi çıkarları için mağdur edenlere dikkat çekmek. Mesleklerini hakkıyla, namusuyla yapan çilekeş sürücülere ise saygılar olsun."

Sayfa: 120

Rağmenciler - Akacak Azim Damarda Durmaz!

Bu kitap rağmenci karakter ve kafa yapısını anlatıyor. Acıyı akılla işleyenlerin, zorluklara göğüs gerenlerin, yedi kez düşse de sırtı yere gelmeyenlerin hikâyeleri var.

Sayfa: 232

Karmik Astroloji ve Ezoterizm Işığında 2022





2022 ile başa çıkmaya hazır mısınız?

Sayfa: 216

Ölülerle Uzlaşmak





Margaret Atwood Odysseus’tan Doktor Jekyll ve Bay Hyde’a kadar insanlığın bütün karakterlerini, bütün öykülerini doldurduğu Kendine Ait Odasında bu soruların cevaplarını arıyor. Sevgili Okur, kapıyı tıklatıp içeri girmez misin? Bir kahve?

Sayfa: 232

Büyüleyici Bağırsak

Her konuda duyarlılık gösteren, her daim sorumluluk alan ve hiçbir zaman çalışmaktan kaçınmayan efsanevi organımız: Bağırsak.

Sayfa: 304

İyileşen Evliliğim

Bir evlilik kitabı...

Sayfa: 200

Siyaha Bulaşan Kadınlar

Siyaha Bulaşan Kadınlar'da Büşra Cebe, bir grup İstanbullu kadının kesişen yaşamları üzerinden bizi siyahın tüm tonları ile yüzleştiriyor!

Sayfa: 228