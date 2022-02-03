ABD'de sekiz yaşındaki çocuğun yazdığı kitap gündem oldu

ABD'de sekiz yaşındaki çocuğun yazdığı kitap gündem oldu

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Dillon Helbig, kendi yazdığı kitabı gizlice kütüphaneye koyunca meşhur oldu.

ABD'de 8 yaşındaki Dillon Helbig, eliyle yazdığı kitabını yerel kütüphanenin raflarına yerleştirdi. Kütüphane ise çocuğun maceralarının anlatıldığı kitabı kayıtlarına geçirerek okuyuculara sundu.

Bir anda meşhur olan küçük çocuğun kitabını okumak için 56 kişi bekleme listesine ismini yazdırdı. Bu, kitabın iki yıl boyunca rezerve olduğu anlamına geliyor.

Küçük yazar, toplam 4 günde yazdığı kitabını başkalarıyla paylaşmaya karar verdi. Helbig, aynı ayın sonlarında büyükannesiyle eyaletin başkenti Boise'deki bir kütüphaneye gittiğinde kitabı gizlice çocuk kitaplarının dizildiği rafa koydu.

SIRAYA GİRDİLER

Yerel bir televizyon kanalının olayı haberleştirmesinin ardından Helbig ve macera kitabı meşhur oldu. 31 Ocak itibarıyla kitabın kütüphanedeki bekleme listesinde 56 kişinin yer aldığı açıklandı.