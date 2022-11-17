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    Abdülhak Şinasi Hisar'ın klasiği: Boğaziçi Yalıları

    Yazar Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Yalıları adlı kitabı, yazarın önemli eserlerinden birini teşkil ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 11:28
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    Abdülhak Şinasi Hisar'ın klasiği: Boğaziçi Yalıları

    bdülhak Şinasi Hisar’ın 1930’larda yayımlamaya başladığı anıları, temel olarak çocukluk yıllarını içine alır. Hoca Ali Rıza’nın resimlerinin Proustvari etkisiyle zihninde canlanan, Sultan II. Abdülhamid’in saltanatına denk gelen bu dönemi Hisar, "Çocukluğumuzun tattığı dünya elbette bir cennetti" ifadesinde cisimleşen bir bakışla hikaye eder.

    Yazar, bilincinde olduğu siyasi ve kültürel çelişkileriyle bütün bir dönemin içinden bir “cenneti” taşın içinden bir heykel yontarcasına biçimlendirir: Hem kendi çocukluğu hem İstanbul’un yaşayışı böylece maddi ve manevi varlığıyla; hatıra, roman, şiir arasındaki sınırları ihlal eden bir metne dönüşür.

    Abdülhak Şinasi Hisar ın klasiği: Boğaziçi Yalıları #1

    Sayfa: 120

    Eski İstanbul yalıları

    "Hatıraların ağacını kendi içinde büyütmesini o kadar iyi biliyor" diye tanımlar onun bu özel yaklaşımını Ahmet Hamdi Tanpınar. Boğaziçi Yalıları’nda Abdülhak Şinasi Hisar, eski İstanbul yalılarının, sular etrafında birer ruh, kimlik ve hayat ifade eden hikâyelerini anlatır.


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