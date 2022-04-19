Abi Daré’nin Goodreads'un Sesim Duyulana kadar kitabı

Abi Daré’nin Goodreads Okur Ödülü’ne aday olan romanı Sesim Duyulana Dek...

Nijerya’nın küçük bir köyünde büyüyen, kendi sesine kavuşabilmek ve kendi adına konuşabilmek için okumak isteyen bir genç kızın unutulmaz hikâyesini anlatan Sesim Duyulana Dek, hayaller uğruna verilen zorlu mücadeleye dair, yürekleri hem burkan hem de umutla dolduran güncel bir masal...

İngiltere’de yaşayan Nijeryalı yazar Abi Daré’nin Sesim Duyulana Dek adlı romanı, Filiz Çakır’ın çevirisi ve Epsilon logosuyla okurlara ulaşıyor.

Daré, Nijerya’nın ilkkadın profesörü olan annesi Profesör Teju Somorin’e ithaf ettiği kitapta Nijerya hakkında yazan tüm bilgilere internetten ulaşılabileceği bilgisini de okurları için not düşmeyi ihmal etmiyor.

Yoldaki aşılmaz engeller

Yolundaki aşılmaz engellere rağmen Adunni, kendisi için seçtiği geleceği kurabilmek uğruna doğduğu köyden kaçmayı göze alır. En zor koşullar altında bile neşesini ve umudunu kaybetmeden, kaderini baştan yazmak üzere bilmediği yerlerde, tanımadığı insanların içinde, bambaşka acıları göğüsleyerek hayatta kalır.

"Ben öğretmen olacağım"

Çünkü hayalleri oradadır, gözünün önünde:

Ben öğretmen olacağım. Çok mu uzak? Yoksa imkânsız mı? Kendini, hayatını, doğduğun yeri, hatta dünyayı değiştirmek… Hayal mi? Adunni için değil. Sesini yükselten hiçbir kız için değil. Hayal değil: Dünyayı Adunniler değiştirecek.