Abigail Dean’den edebiyat dünyasında çığır açan romanı: Kız A

Abigail Dean’den edebiyat dünyasında adeta bir kasırga yaratan çarpıcı bir çıkış romanı: 30’dan fazla dile çevrilen, dizi hakları satılan ve çoksatanlar listesini alt üst eden Kız A...

Abigail Dean’den edebiyat dünyasında adeta bir kasırga yaratan çarpıcı bir çıkış romanı: 30’dan fazla dile çevrilen, dizi hakları satılan ve çoksatanlar listesini alt üst eden Kız A, tacizci ebeveynlerinden ve onların korku evinden kaçan kardeşlerin hikâyesini anlatan Kız A, yıkıcı bir geçmişin yarattığı dehşetin izini sürüyor.

Kız A, güçlü duygular uyandıran, uzun süre akıldan çıkmayacak sansasyonel, kışkırtıcı ve sürükleyici bir psikolojik gerilim…

The Independent gazetesinin “yılın en iyi gerilim romanı” olarak gösterdiği, AbigailDean’in ilk romanı Kız A, Epsilon logosu ve Mehmet Gürsel’in çevirisiyleTürkiye’deki okurlarla buluşuyor.

Abigail Dean

Bir kaçış hikayesi

Bir kaçış hikâyesi olarak başlayan roman, okurutamamen saran psikolojik bir gerilime dönüşüyor. Çocukluğun kanayan yaralarıyeniden açılıyor, geçmiş ve şimdi birleşiyor, sadakat ve ihanet sorgulanıyor ve birailenin dramı gözler önüne seriliyor.

Kitaptan...

“Beni tanımıyorsunuz ama yüzümü görmüşsünüzdür. Önceki fotoğraflarda belimize kadar hatlarımızı minik piksellerle anlaşılmaz hâle getirdiler; saçlarımız bile ifşa edilemeyecek kadar farklıydı. Fakat hikâyenin bıkkınlık vermesi ve bizi koruyanların da usanmasıyla birlikte internetin rutubetli köşelerinde bizi bulmak kolaylaştı.” Ben Alexandra Gracie ama beni Kız A olarak bilirler. Kardeşlerimle birlikte Korku Evi’nde büyüdüm. Ve on beş yaşındayken kaçmayı başardım. Yeni bir hayatın beni beklediğini düşünüyordum. Şimdi ise bir şey beni o eve geri çağırıyor."