Adalet ve Kültür Bakanlığı'nın kitap bağış kampanyası

Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan prötokol kapsamında Ceza Evi İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası düzenlenecek.

Tüm yurtta olduğu gibi Erzurum’da da MNG ve Palerium Alışveriş Merkezlerinde, Lalapaşa Meydanında ve Adalet Sarayında olmak üzere 4 adet kitap bağış standı oluşturuldu.

Kampanyanın amacı ise hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri olarak belirtildi.

16 HAZİRAN SON TARİH

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve il protokolünün katılımıyla 31 Mayıs 2021 günü saat 11.00’ de MNG Alışveriş Merkezindeki kitap bağış standında kampanya süreci başlatılacak. Kampanya 16 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.