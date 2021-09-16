Adania Shibli'nin Filistinlileri anlatan romanı: Küçük Bir Ayrıntı

Filistinli yazar Adania Shibli'nin Küçük Bir Ayrıntı romanı, İsraillilerin Filistin halkına uyguladığı insanlık dışı muameleyi anlatıyor.

Küçük Bir Ayrıntı 1949 yazında Filistinlilerin, 700.000 kişinin sürülmesine sebep olan Nakba felaketinin yasını tuttuğu ve İsraillilerin Bağımsızlık Savaşı'nı kutladığı dönemde başlar.

İsrail askerleri bir grup bedeviyi Negev Çölü'nde öldürür ve aralarında bulunan Filistinli bir kızı esir alıp ona tecavüz eder, ardından da onu katledip kuma gömerler.

KÜÇÜK AYRINTILARIN PEŞİNE DÜŞMEK

Seneler sonra günümüzde, Ramallah'ta genç bir kadın, tarihteki bu küçük ayrıntının peşine düşer ve bu yaşananlarla takıntılı bir şekilde uğraşmaya başlar. Savaş, şiddet ve bellek üzerine tüyler ürpertici bir roman olan, Uluslararası Booker, National Book Award gibi prestijli ödüllere aday gösterilen Küçük Bir Ayrıntı, Filistinlilerin mülksüzleştirilmesi ve işgal altındaki yaşam gibi konuları ustalıkla ele alıyor.

Sayfa: 104

KİTAP HAKKINDA NE DEDİLER

"Adania Shibli, romanındaki kilit olayı -bedevi genç bir kadına tecavüz edilmesi ve onun katli-, İsrailli bir psikopat ve otizm spektrumundaki Filistinli amatör bir dedektif gibi, tümüyle kendi dünyasına gömülmüş iki anlatıcı üzerinden aktararak büyük bir risk alıyor. Gelgelelim dolaylama yöntemi, romanın şok edici sonu sayesinde hedefine ulaşıyor."

J.M. Coetzee



"Küçük Bir Ayrıntı olağanüstü bir sanat eseri; her daim şaşırtıcı ve sürükleyici. Ahlaki zekânın, siyasi tutkuların ve biçimsel ustalığın eşine az rastlanır bir örneği."

Pankaj Mishra

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com