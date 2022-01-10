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    Adı: Aylin romanı tiyatroya uyarlanacak

    Ayşe Kulin'nin çok okunan romanı Adı: Aylin, tiyatroda izleyiclerle buluşacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 14:54
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    Adı: Aylin romanı tiyatroya uyarlanacak

    Türkiye'nin en önemli romanlarından Ayşe Kulin'in yazdığı 'Adı Aylin' tiyatro sahnesinde perde açmaya hazırlanıyor.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2021 yılında desteklediği oyunlar arasında olan Adı Aylin, Tuba Ünsal’ın yapım şirketi To Be House of Production ile sahneye taşınırken, başarılı oyuncu aynı zamanda Aylin karakterini de canlandıracak.

    Ayşe Kulin’in 1997 yılında yayınlanan ve yayınlandığı dönem adeta olay olan, yok satan romanı Adı Aylin bugüne kadar 100 üzerinde baskı yaptı.

    Aylin, Amerikan Kız Koleji'ni bitirdikten sonra, eğitimini tamamlamak üzere Paris'e gitti; bundan sonraki yaşamı bir uçtan diğer uca, başdöndürücü bir hızla atlayarak geçti.

    Adı: Aylin romanı tiyatroya uyarlanacak #1

    BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ

    Libyalı bir prensle evlendi, prenses oldu. Tıp okudu, ünlü bir psikiyatrist oldu. Tekrar, tekrar evlendi ama evliliklerinden sıkıldı. Amerikan ordusunda albay rütbesiyle subay oldu.İşte bu kitap, kökleri giritli deli mustafa naili paşa'ya kadar uzanan bir ailenin kızı olan Aylin Devrimel'in fırtınalı yaşamının öyküsüdür.


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