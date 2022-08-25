Agatha Christie’nin dünyada rekor kıran kitapları çizgi romana uyarlandı

İngiliz polisiye kitapların sevilen yazarı Agatha Christine'nin Doğu Eksperinde Cinayet ve Gizli Düşman adlı romanları çizgi roman oldu.

Agatha Christie’nin en çarpıcı romanlarından Doğu Ekspresinde Cinayet, Benjamin von Eckartsberg tarafından çizgi romana uyarlandı. Hercule Poirot’nun dünyayla bağları kesilmiş bir trende meydana gelen gizemli bir cinayeti çözmeye çalıştığı Doğu Ekspresinde Cinayet çizgi romanının çizimleri ise Chaiko’ya ait

Boğularak öldürülmüş, kimliği belirsiz bir kadının cesedi, sabahın erken saatlerinde Arthur Bantry ve eşi Dorothy Bantry’nin evindeki kütüphanede bulunur.

Christie’nin eşsiz karakterlerinden Bayan Marple’ın ikinci macerasına atıldığı Kütüphanedeki Ceset, Dominique Ziegler tarafından uyarlanırken, kitaptaki çizimler Oliver Dauger imzası taşıyor.

Kitaplara çizgi roman uyarlaması

Agatha Christie’nin bir diğer sevilen kitabı Gizli Düşman’da Gözüpek dedektifler Tommy ve Tuppence ilk maceralarıyla karşınızda! Genç ikilinin giriştikleri ilk vakada başları belaya girer.

Hele birileri tarafından bataklığın içine çekilecekleri akıllarının ucundan bile geçmez... Gizli Düşman’ın çizgi roman uyarlaması ve çizimleri Emilio Van Der Zuiden imzası taşıyor.