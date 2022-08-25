Petrol
102.07
0.84%
Euro
18.1192
0.15%
Dolar
18.1654
0.13%
Altın
1.029
0.73%
Borsa
3143
2.70%
Bitcoin
396.296
1.16%
BTXN Coin
4.81
-5.68%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C

    Agatha Christie’nin dünyada rekor kıran kitapları çizgi romana uyarlandı

    İngiliz polisiye kitapların sevilen yazarı Agatha Christine'nin Doğu Eksperinde Cinayet ve Gizli Düşman adlı romanları çizgi roman oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 14:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Agatha Christie’nin dünyada rekor kıran kitapları çizgi romana uyarlandı

    Agatha Christie’nin en çarpıcı romanlarından Doğu Ekspresinde Cinayet, Benjamin von Eckartsberg tarafından çizgi romana uyarlandı. Hercule Poirot’nun dünyayla bağları kesilmiş bir trende meydana gelen gizemli bir cinayeti çözmeye çalıştığı Doğu Ekspresinde Cinayet çizgi romanının çizimleri ise Chaiko’ya ait

    Boğularak öldürülmüş, kimliği belirsiz bir kadının cesedi, sabahın erken saatlerinde Arthur Bantry ve eşi Dorothy Bantry’nin evindeki kütüphanede bulunur.

    Christie’nin eşsiz karakterlerinden Bayan Marple’ın ikinci macerasına atıldığı Kütüphanedeki Ceset, Dominique Ziegler tarafından uyarlanırken, kitaptaki çizimler Oliver Dauger imzası taşıyor.

    Agatha Christie’nin dünyada rekor kıran kitapları çizgi romana uyarlandı #1

    Agatha Christie’nin dünyada rekor kıran kitapları çizgi romana uyarlandı #2

    Kitaplara çizgi roman uyarlaması

    Agatha Christie’nin bir diğer sevilen kitabı Gizli Düşman’da Gözüpek dedektifler Tommy ve Tuppence ilk maceralarıyla karşınızda! Genç ikilinin giriştikleri ilk vakada başları belaya girer.

    Hele birileri tarafından bataklığın içine çekilecekleri akıllarının ucundan bile geçmez... Gizli Düşman’ın çizgi roman uyarlaması ve çizimleri Emilio Van Der Zuiden imzası taşıyor.


    İlginizi Çekebilir

    'Zaferler, hep ağustos ayında gerçekleşti'
    Gündem

    'Zaferler, hep ağustos ayında gerçekleşti'

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    DSÖ, Ukrayna'da kışın sağlık hizmetlerinde zorluk yaşanabileceğini açıkladı
    Dünya

    DSÖ, Ukrayna'da kışın sağlık hizmetlerinde zorluk yaşanabileceğini açıkladı

    Görüş Bildir