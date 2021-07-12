Ağır dille yazılan kitaplar çok tercih edilmiyor

Ağır dille yazılan kitaplar, okurlar tarafından çok okunmuyor.

Kitapseverler kendilerini yormayan kitapları okumayı tercih ediyorlar. Yapılan bir okur-edebiyat ve kitap araştırmasına göre; kitapseverler daha çok yalın ve sade dille yazılmış edebi eserleri okumayı tercih ediyor.

"BENİ YORMASIN"

Okurlar, kitap alırken dilinin ağır ya da sade olup olmadığını pek anlamaz ilk başlarda. Fakat kitabı okumaya başladığında bunu fark ederse canı sıkılıyor ve kitabı yarıda bırakıyor.. Kitapseverler "Beni yormasın" düşüncesiyle hareket ediyor.