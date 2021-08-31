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- Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar
Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar
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- 31.08.2021 - 12:56
Ağustos ayında edebiyatseverlerin çok tercih ettiği kitaplar belli oldu. Buna göre; okurların severek okuduğu Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi romanı başı çekti. 10 kitaptan oluşan, kitapseverlerin beğenisini kazanan "enler"listesi...
İşte o kitaplar...
Kayıp Tanrılar Ülkesi
Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman..
Sayfa: 504
Başka
Sakin ve Yakın kitaplarının yazarı Ege Soley’le bu kez “bambaşka” bir yolculuğa çıkıyoruz
Sayfa: 224
Bi Memleket Futbol
Türk Futbolu... Buram buram tarih kokan bu güzel oyunun bize mahsus o kadar güzel hikâyeleri var ki... Ona değer katan yaşlısı, genci hepsinin öyküsünü bir çırpıda okumak istiyor insan...
Sayfa: 192
Suç Ortağı
İşin en acıklı yanı, bizimki gibi ülkelerde yaşayanlar da dâhil olmak üzere dünya entelijansiyasının önemli bir kısmı bu oyunu yutuyor, Hollywood’a asla hak etmediği bir huşu ile yaklaşıyordu.
Sayfa: 440
Görsel Mağazacılık
Kitap içeriğinde ilham veren çalışmalar, sektörde deneyim sahibi kişilerin röportaj ve çalışmalarına yer verilmiştir.
Sayfa: 196
Konuşamadığımız Ne Varsa
Aşk ve toplum üzerine yazdığı denemelerle tüm okurlarını konuşmaya, duvarları yıkarak aynı gökyüzünün altında buluşmaya davet ediyor...
Sayfa: 232
Shakespeareden Hikayeler
Modern fantastik edebiyatın kurucuları arasına giren Edith Nesbit, Shakespeare'in yirmi oyununu herkesin rahatlıkla okuyabileceği bir dille hikâyeleştiriyor.
Sayfa: 200
Güzel Ülke Atlası
Taze Kitap’ın hem çocuklarca hem büyüklerce çok sevilen atlas serisi, Türkiye’de gezip görülecek tarihî ve doğal güzellikleri anlatan Güzel Ülke Atlası ile genişledi. Güzel Ülke Atlası, tıpkı Türkiye gibi farklı renkleri, tatları, öyküleri içinde barındırıyor. Usta gazeteci Mutlu Tönbekici’nin kaleme aldığı Güzel Ülke Atlası, Türkiye’yi merak eden ve Türkiye’yi seven her yaştan okur için raflarda.
Sayfa: 112
Yaşamak Sakinlik İster
Ne kadar hızlı olursan hayatı o kadar erken ve kuvvetli yakalarsın gibi geliyor. Ne kadar hızlı olursan o kadar başarılı ve kazançlı olacağına inanıyorsun.
Sayfa: 216
Elleri Titremeden Ateşi Tutanabilene
Sıra dışı hikâyeleri ve büyülü satırlarıyla okurlarını daima içsel bir keşif yolculuğuna çıkaran Berrak Yurdakul, bu kez de yaşamımızda, ilişkilerimizde, zaferlerimizde ve yenilgilerimizde hissettiğimiz o ritmi, o kalp atışını; var olan her şeyi ve bütün zamanları bir dantel zarafetiyle örüp birbirine bağlayan o göksel kanunu apaçık önümüze seriyor.
Sayfa: 240
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com