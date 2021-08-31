Euro
9.8397
-0.45%
Dolar
8.3159
-0.67%
Altın
485.31
-0.4%
Borsa
1.468
0.7%
Bitcoin
394.823
-1.59%
EXEN Coin
25.84
-0.11%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar

    Bir ayı daha geride bıraktık... Kitapseverler tarafından çok okunan kitaplar da netlik kazanmaya başladı.
    • Özel İçerik
    • 31.08.2021 - 12:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar

    Ağustos ayında edebiyatseverlerin çok tercih ettiği kitaplar belli oldu. Buna göre; okurların severek okuduğu Ahmet Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi romanı başı çekti. 10 kitaptan oluşan, kitapseverlerin beğenisini kazanan "enler"listesi...

    İşte o kitaplar...

    Kayıp Tanrılar Ülkesi

    Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar #1

    Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman..

    Sayfa: 504

    Başka

    Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar #2

    Sakin ve Yakın kitaplarının yazarı Ege Soley’le bu kez “bambaşka” bir yolculuğa çıkıyoruz

    Sayfa: 224

    Bi Memleket Futbol

    Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar #3

    Türk Futbolu... Buram buram tarih kokan bu güzel oyunun bize mahsus o kadar güzel hikâyeleri var ki... Ona değer katan yaşlısı, genci hepsinin öyküsünü bir çırpıda okumak istiyor insan...

    Sayfa: 192

    Suç Ortağı

    Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar #4

    İşin en acıklı yanı, bizimki gibi ülkelerde yaşayanlar da dâhil olmak üzere dünya entelijansiyasının önemli bir kısmı bu oyunu yutuyor, Hollywood’a asla hak etmediği bir huşu ile yaklaşıyordu.

    Sayfa: 440

    Görsel Mağazacılık

    Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar #5

    Kitap içeriğinde ilham veren çalışmalar, sektörde deneyim sahibi kişilerin röportaj ve çalışmalarına yer verilmiştir.

    Sayfa: 196

    Konuşamadığımız Ne Varsa

    Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar #6

    Aşk ve toplum üzerine yazdığı denemelerle tüm okurlarını konuşmaya, duvarları yıkarak aynı gökyüzünün altında buluşmaya davet ediyor...

    Sayfa: 232

    Shakespeareden Hikayeler

    Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar #7

    Modern fantastik edebiyatın kurucuları arasına giren Edith Nesbit, Shakespeare'in yirmi oyununu herkesin rahatlıkla okuyabileceği bir dille hikâyeleştiriyor.

    Sayfa: 200

    Güzel Ülke Atlası

    Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar #8

    Taze Kitap’ın hem çocuklarca hem büyüklerce çok sevilen atlas serisi, Türkiye’de gezip görülecek tarihî ve doğal güzellikleri anlatan Güzel Ülke Atlası ile genişledi. Güzel Ülke Atlası, tıpkı Türkiye gibi farklı renkleri, tatları, öyküleri içinde barındırıyor. Usta gazeteci Mutlu Tönbekici’nin kaleme aldığı Güzel Ülke Atlası, Türkiye’yi merak eden ve Türkiye’yi seven her yaştan okur için raflarda.

    Sayfa: 112

    Yaşamak Sakinlik İster

    Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar #9

    Ne kadar hızlı olursan hayatı o kadar erken ve kuvvetli yakalarsın gibi geliyor. Ne kadar hızlı olursan o kadar başarılı ve kazançlı olacağına inanıyorsun.

    Sayfa: 216

    Elleri Titremeden Ateşi Tutanabilene

    Ağustos ayında kitapseverlerin beğendiği yapıtlar #10

    Sıra dışı hikâyeleri ve büyülü satırlarıyla okurlarını daima içsel bir keşif yolculuğuna çıkaran Berrak Yurdakul, bu kez de yaşamımızda, ilişkilerimizde, zaferlerimizde ve yenilgilerimizde hissettiğimiz o ritmi, o kalp atışını; var olan her şeyi ve bütün zamanları bir dantel zarafetiyle örüp birbirine bağlayan o göksel kanunu apaçık önümüze seriyor.

    Sayfa: 240

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir