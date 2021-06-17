Ahmet Güntan'dan iki eser: Esrârîler ve Olanlık

Şair, yazar ve denemeci Ahmet Güntan'ın ilk romanı Olanlık tamamı diyaloglardan oluşan bir metin.

Yazarının deyişiyle bir RDAO: "Roman Demek Âdet Olmuş". Bir çorba salonunda kendiliğinden gelişen sohbeti anlatıyor aslında. Ancak hayatın akışı gibi sonlanmayan, sürüp giden bu sohbet bir zeytin misali dallanıp budaklanarak coşup zenginleşiyor; aidiyet, özgürlük, yalnızlık, iyilik, aşk hüznü, sevme sevilme, tamlığa erişme arzusu, inanç gibi günümüz dünyasında asla cesaretle irdelenmeyen, tecrübe edilmeyen meseleleri ele alıyor. Böylece defalarca yenildiğimiz, tökezlediğimiz ama yine de ayağa kalkıp devam ettiğimiz hayat kargaşasına bir anlam vermeye girişiyor.

"BAZEN ÖYLE SEVERİM Kİ..."

"Ben bazen öyle severim ki, bazen iyilik boğazımdan yukarı öyle hızla yükselir ki, yaşlar öyle dökülür ki gözlerimden, sen buna kendini aldatma diyorsun, ben korkuya direnme diyorum, en çok o boğazımdan hızla yükselen şey kaybolacak, kalbim soğuyacak diye endişe duyarım ben."





Sayfa: 104





Ahmet Güntan

ESRARİLER

İlk baskısı 2003 yılında yapılan Esrârîler., Ahmet Güntan'ın yüzyıl dönümündeki dünya haline Esrârîlerin gözünden baktığı benzersiz bir metin. Felsefi ve şiirsel fragmanlardan oluşan, saflıktan şiirin hareketine, günlük siyasetten vicdanın sesine, yoksulluktan ideal ahlaka, küresel sorunlardan mukadderata, oldukça geniş bir alana yayılan meseleleri ele alan Esrârîler., "sonrasızlığın ürkünçlüğüne göğüs gerebilmiş, sessizce yaşayıp sessizce gitme cesareti gösterebilmiş" olanlarla dünyamıza ışık tutuyor.

Sayfa: 152

"ŞİİRSEL VE BÜYÜLEYİCİ YAZIN"

"Güntan'ın şiirsel ve büyüleyici bir yazını var, neredeyse haiku gibi manalı, oldukça da geniş kapsamlı, uluslararası siyasetten İstanbul'un bir köşesine dair gözlemlere kadar. Proust'tan hadislere, muazzam bir birikimi var, felsefi düşüncesiyse tekinsiz bir özgünlüğe sahip. 21. yüzyılın maneviyatıdır bu."



Edmund White

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com