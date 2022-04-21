Ahmet Hamdi Akseki'nin İslam Dini kitabı, son din Müslümanlığı mercek altına alıyor.

Doğuşundan beri hemen her kıtada insanlara ve insanlığa seslenen yüce din. Gittiği her coğrafyada kendisine özgü bir kültür ve medeniyet kurmuş yaşama biçimi. Onu anlamak ve anlatmak için nice kitaplar yazıldı.

A. Hamdi Akseki… Osmanlı son döneminde yetişmiş, ilim ve idare bakımından Cumhuriyet’e miras olarak kalmış müstesna bir şahsiyet.

Sayfa: 480

Kaynek niteliğinde kitap

İlk Diyanet İşleri reislerinden. İslâm Dini, onun İslâm’ı anlamak ve anlatmak adına kaleme aldığı en yalın ve etkili eserlerinden.

Bir Müslüman’ın bilmesi gereken en temel bilgiler, her eğitim seviyesinden insana hitap eder tarzda yazılmış ve bu özelliği sebebiyle geniş kitlelerin hayatına girmiştir. Dinimizin sahih ve tartışmasız hâliyle bilinmesi bakımından elinizdeki kitap büyük kıymete sahiptir.