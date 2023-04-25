Ahmet Hamdi Tanpınar'ın günlüğünden: Hiç bu kadar sefil olmadım Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın günlüklerinden çıkan ve sefil bir hayat sürdüğünü belirten yazar, oldukça zor durumda olduğunu yazmış.

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Cumhuriyet dönemi edebiyatının önde gelen ve üretken yazarlarından olan Ahmet Hamdi Tanpınar denilince aklımıza Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Beş Şehir gibi çok okunan ve bilinen kitapları gelmektedir.

Ahmet Hamdi de diğer yazarlar gibi sefalet ve yoksulluk içinde yaşadı. Kitaplarından gelen telifler geçimine yetmiyor ve bu konuda oldukça dertli. Çünkü o dönem yazarlara kitaplardan gelen telifler yeterince verilmiyor; bu da yazarların emeğine yapılan bir darbeydi.

Sefalete isyan edebi bir yazar

Yayınevleri sürekli yazarlardan edebi metin istiyor ama söz konusu telif haklarına gelince de yazarın emeğinden kısılıyordu. İnsan ruhunun derinliklerine inmesiyle bilinen ve pek çok eseri edebiyatımıza kazandıran Ahmet Hamdi Tanpınar; içinde bulunduğu yoksulluğa ve parasızlığa isyan ediyor.

Bu sözler onun;

"Allahım bana 500 lira lütfet"

“Hiçbir zaman bu kadar sefil olmadım, bu kadar bîçare, haysiyetsiz ve acınacak. Yarabbim bana 5000 lira lütfet.”

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