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    Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitapları 38 farklı dilde okunuyor

    Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitapları bugüne kadar 38 farklı dile çevrildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 10:46
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    Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitapları 38 farklı dilde okunuyor

    Tanpınar’ın başta Huzur olmak üzere pek çok eserinin yayın hakları İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızcanın yanı sıra Tamil, Malayam gibi çok daha az bilinen diller için de satıldı. Böylece anlaşması yapılan dil sayısı 38’e ulaştı.

    Ahmet Hamdi Tanpınar ın kitapları 38 farklı dilde okunuyor #1

    SIRADA İSPANYOLCA VAR

    Yazarın kitapları son olarak İspanyollarla da anlaşma yapıldı.Meksika ve İspanya’da da ofisleri bulunan yayımcı şirket, gelecek yıldan itibaren Saatleri Ayarlama Entitüsü kitabının İspanyolca versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.


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